HABER

Alman polisi Münster olayını araştırıyor

08.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Alman polisi, Münster kentinde failin aracını insanların üzerine sürerek iki kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği olayın nedenini araştırıyor.

Alman polisi Münster olayını araştırıyor

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Münster kentinde aracını kalabalığın içine sürerek iki kişiyi öldüren, ardından da intihar eden kişinin kimliğine dair bazı detaylar belli olmaya başladı. Olayın arkasındaki nedeni araştıran Alman polisinin bu doğrultudaki soruşturması ise sürüyor.

Yetkililer, Alman vatandaşı olduğunu açıkladıkları araç şoförünün "her yerde iddia edildiği gibi mülteci veya benzeri biri olmadığını" söylemişti. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, "şu an için olayın İslamcı bağlantısı olduğuna dair herhangi bir bulunmadığını" söyledi.

Eyalet savcısı Martin Botzenhardt, şüphelinin "48 yaşındaki bir Münsterli" olduğunu duyurdu. Botzenhardt, olayın "tüm açılardan" soruşturulduğunu belirtti.

Spiegel: Evinde silah bulundu

Alman medyasında çıkan haberlerde ise şoförün adının Jens R. olduğu ve bu kişinin geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. ZDF televizyonu, aşırı sağcı hareketlerle bağlantısı olabileceğini iddia ettiği şüphelinin son dönemde de bir intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Spiegel, komşuları tarafından sık sık sorun çıkaran "garip bir karakter" olarak nitelendirilen şüphelinin tasarımcı olduğunu bildirdi. Spiegel'in haberine göre polis, şüphelinin evinde yaptığı aramada bir silah buldu.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı, "failin psikolojik durumu yerinde olmayan bir Alman vatandaşı olduğu" iddialarını ne doğrulayabileceklerini ne de yalanlayabileceklerini açıklamıştı.

Münster'de Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleşen olayda şüpheli, kullandığı minibüsü bir restoranın önündeki masalarda oturan kalabalığın üzerine sürmüştü. Olayda aracın içinde kendini vuran şoför hariç 51 yaşındaki bir kadın ve 65 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti, altısı ağır 20 kişi de yaralandı.

DW,dpa,AFP/CÖ,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Serkan Çelebi yakalandı!Serkan Çelebi yakalandı!
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldiTBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

İlginizi Çekebilir

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırının bilançosu artıyor! Can kaybı 80'e çıktı

Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırının bilançosu artıyor! Can kaybı 80'e çıktı

ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın!

ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın!

ABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız edici

ABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız edici

Trump’ın gökdeleninde yangın: 1 ölü

Trump’ın gökdeleninde yangın: 1 ölü

Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti

İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.