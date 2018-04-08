Alman polisi Münster olayını araştırıyor

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Münster kentinde aracını kalabalığın içine sürerek iki kişiyi öldüren, ardından da intihar eden kişinin kimliğine dair bazı detaylar belli olmaya başladı. Olayın arkasındaki nedeni araştıran Alman polisinin bu doğrultudaki soruşturması ise sürüyor.

Yetkililer, Alman vatandaşı olduğunu açıkladıkları araç şoförünün "her yerde iddia edildiği gibi mülteci veya benzeri biri olmadığını" söylemişti. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, "şu an için olayın İslamcı bağlantısı olduğuna dair herhangi bir bulunmadığını" söyledi.

Eyalet savcısı Martin Botzenhardt, şüphelinin "48 yaşındaki bir Münsterli" olduğunu duyurdu. Botzenhardt, olayın "tüm açılardan" soruşturulduğunu belirtti.

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Alman medyasında çıkan haberlerde ise şoförün adının Jens R. olduğu ve bu kişinin geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. ZDF televizyonu, aşırı sağcı hareketlerle bağlantısı olabileceğini iddia ettiği şüphelinin son dönemde de bir intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.