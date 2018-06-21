Alman polisi Türklerin düğün konvoyunu durdurdu

Türk düğün konvoyu bu kez Almanya’nın Berlin kentinde kriz çıkardı. Alman polisi, Berlin’de “Küçük İstanbul” olarak bilinen Kreuzberg’de bir düğün konvoyundan dışarıya ateş açıldığı ihbarını aldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre harekete geçen polis, 8 araçla düğün konvoyunun önünü kesti ve caddeyi trafiğe kapattı. Alman Bild Gazetesi’nin haberine göre, önceki akşam 18.00’de meydana gelen olayda polis Oranien Caddesi’ni kısa süre için trafiğe kapattı.

Konvoydaki kişiler ateş açmadıklarını ve ihbarın yanlış olduğunu iddia etti. Ancak Alman polisi, araçlarda yaptığı aramada 2 ruhsatsız silah buldu.

BELÇİKA’DA DAVALIK OLDULAR

Belçika’da da otobanda düğün konvoyu yapan 18 Türk davalık olmuş, davalıların 5 yıl boyunca trafikten men edilmesi, trafiği kapatan 6 araca el konulması ve 2 bin Euro ceza verilmesi istenmişti. Dendermonde kentinde gerçekleşen olayda 18 Türk’ün emniyet şeridini kapattıkları, yolda dans ettikleri, araçların camlarından dışarı sarktıkları ve araçlarıyla yolda daireler çizdikleri iddia edilmişti.

