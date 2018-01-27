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Alman polisi Zeytin Dalı Harekâtı protestosunu dağıttı

27.01.2018 20:32 | Son Güncelleme 5 saat önce

Köln'de toplanan yaklaşık 15 bin kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü harekâtı protesto etti. Alman polisi, Abdullah Öcalan'ın resmi bulunan bayrakların kaldırılmaması üzerine gösteriyi dağıttı.

EPA

Köln'de toplanan yaklaşık 15 bin kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto etti.

Protestocular Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü operasyona ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sloganlar attı.

Alman polisi, Abdullah Öcalan'ın resmi bulunan bayrakların kaldırılmaması üzerine gösteriyi dağıttı.

Köln polisi sözcüsü Wolfgang Baldes "Mesajımız çok açıktı. Öcalan'ın resmi bulunan bayrakları taşımak yasak. Erken saatlerden itibaren çok fazla insan toplanmaya başladı, birçoğu bu bayrakları taşıyordu" dedi.

Baldes "Toplanma özgürlüğü kurallarının ısrarla ihlal edilmesi üzerine, yerel saatle 14.39'da protestoyu dağıtmak zorunda kaldık. Kurallara uyulmaması üzerine protestoya son vermelerini ve otobüslere binip herkesin evlerine geri dönmesini söyledik. Durum şu an sakin" diye devam etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fransa, İsveç ve Avusturya'da da daha küçük çaplı protesto gösterileri düzenlendi.

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