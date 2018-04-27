Alman polisinden 1 Mayıs için PKK uyarısı!

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 1 Mayıs gösterilerinde, terör örgütü PKK sembollerinin taşınması durumunda sorumlulara yasal işlem yapılacağı açıklandı.
Berlin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Devrimci 1 Mayıs Gösterisi" adı altında düzenlenecek gösteriye katılacaklardan terör örgütü sembollerinin taşınmasının istendiği yönünde basında çıkan bazı haberlerin doğru olduğu, Dernekler Yasasına göre suç teşkil eden bu tür olayların takip edileceği belirtildi.
1993'TEN BERİ YASAK
Açıklamada, bu tür suç olaylarının Berlin polisi tarafından görüntülü kayıt altına alındığı ve suçluların daha sonra cezalandırılabilmeleri için belgelendirileceği ifade edildi.
Polisin bu konuda taktiksel açıdan uygun bir zamanda harekete geçtiği ve böylece gösterinin barışçıl bir şekilde sürdürülmesini engellememeye çalışacağı kaydedildi.
Almanya'da 1993 yılından beri yasak olan terör örgütü PKK'ya ait paçavraların taşınması da suç kapsamına giriyor.
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