Alman polisinden yaşlılara dolandırıcı uyarısı

Dolandırıcılar son olarak Berlin'de 103 yaşındaki bir kadını soymaya çalıştı.Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşanan yeni bir dolandırıcılık girişimi, polisin özellikle yaşlı vatandaşlara yönelik uyarılarını yinelemesine yol açtı.

Almanya'da ekip hâlinde çalışan dolandırıcılar genellikle yaşlı insanları hedef olarak seçiyor. Dolandırıcıların sıklıkla kullandığı yöntemler arasında, insanların kapılarını bir bahaneyle çalıp zorla içeri girdikten sonra ilgilerini başka bir yöne çekerek o sırada evdeki değerli eşyalar çalmak geliyor. Hırsızlar genellikle komşularına bir mesaj bırakma bahanesiyle kağıt kalem sormak, hasta olduklarını söyleyip bir bardak su rica etmek, asılsız bir imza kampanyasına destek istemek ya da tuvaletlerini kullanmak için izin almak suretiyle insanların kapılarını açmalarını sağlıyor. Dolandırıcılar kurbanlarının dikkatini bu yöne çekerek içeri girdikten sonra bir çete üyesi de evdeki değerli eşyaları çalıyor.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Berlin'de yaşanan benzer bir vakada, 103 yaşındaki bir kadının dairesinin zilini çalan iki kadın dolandırıcı, zorla kendilerini içeri davet ettirdi. Dolandırıcılar daha sonra yaşlı kadından bir kağıt imzalamasını istedi. Ancak buna karşı çıkan kadın, bastonuyla vurmaya başladığı dolandırıcıları evden kaçırmayı başardı. Polis, olay esnasında merdivenlerde bekleyen bir erkeğin de binayı terk ettiğini belirtti.