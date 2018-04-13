Alman polisinin işkence ettiği Fatih Karabulut, Erdoğan'a seslendi: Bu namus meselesidir

Almanya’nın Una kentinde yaşayan 28 yaşındaki Türk vatandaşı Fatih Karabulut Köln kentinde maruz kaldığı polis şiddetinden şikâyetçi olacağını söyledi.
ELLERİMİ ARABAMA KOYMAMI İSTEDİLER
Gece saat 01.30 sıralarında Köln kentinde park halindeki arabasında oturduğunu söyleyen Karabulut “Polis arabadan inmemi ve ellerimi arabaya koymamı söyledi. Niye, diye sorduğumda bana benden şüphelendiklerini söylediler. Bir şey yapmadığımı söyledim arkama bakmadan ellerimi arabaya yaslamamı söyleyerek arabaya yapıştırdılar” dedi.
"EDEP YERLERİME DOKUNUNCA TEPKİ GÖSTERDİM"
Arabasında Türk bayrağı olduğunu üzerinde de askeri üniforma olduğunu söyleyen Karabulut “Polis üzerimi ararken edep yerlerime temas edince hey dedim sadece. Bunun üzerine 6 polis üzerime çullandı. Vurmaya başladılar. Gözüme ve kulağıma biber gazı sıktılar. Daha sonra karakola götürdüler ”şeklinde konuştu.
Karakolda istemesine rağmen su bile verilmediğini söyleyen Fatih Karabulut hastaneye gidip rapor alacağını söyledi.
ERDOĞAN'A SESLENDİ: BUNU NAMUS MESELESİ OLARAK GÖRÜN
Karakoldan çıktıktan sonra bir de video yayınlayan Karabulut'un, yüzünde çok sayıda morluk ve yara olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililere seslenen Karabulut "Sizden rica ediyorum. Bunu bir namus meselesi görerek hesabını sormanızı istiyorum" dedi.
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