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Alman Posta İdaresi’nin kişisel verileri sattığı iddia edildi

01.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

Alman Posta İdaresi’nin kişilerer ait verileri seçim kampanyalarında kullanılmak üzere siyasi partilere sattığı iddia edildi.

Alman Posta İdaresi’nin kişisel verileri sattığı iddia edildi

Almanya'da yayımlanan Bild am Sonntag gazetesi Alman Posta İdaresi'nin (Deutsche Post) yan kuruluşu Deutsche Post Direkt aracılığı ile 2005 yılından bu yana kullanıcılara ait verileri seçim kampanyalarında kullanılmak üzere siyasi partilere sattığını iddia etti.

Haberde, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat Parti'nin (FDP) 2017 seçimleri için yapılan analizlere beş rakamlı bir ödemede bulunduğu öne sürüldü. Bu şekilde CDU'nun kapıları dolaşarak bir seçim kampanyası yürüttüğü, FDP'nin de tanıtım ilanlarını belirli gruplara gönderdiği ifade edildi.

Gazetenin haberinde, her iki partinin de Posta İdaresi ile yapılan sözleşmeleri onayladığı belirtildi. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Sol Parti ve Almanya için Alternatif'in (AfD) ise Posta İdaresi ile işbirliği yapmadığı aktarıldı.

Haberde, partilere verilen verilerde kişisel bilgiler yer almasa bile diğer bilgiler ve onların birleştirilmesi sayesinde en az altı hane içeren bir binada yaşayanların "siyasi parti eğilimleri" konusunda fikir sahibi olunduğuna dikkat çekildi.

Gazetenin haberinde, Posta İdaresi'nin kurum içi bir broşüründe, "seçim bölgesindeki her bina için, her parti için bir tesadüfi değer belirlendiği" belirtildi. Bu değerin 1 ile 100 arasında olduğu kaydedildi. Böylelikle, toplam 34 milyon hane içeren 20 milyon bina ve bir milyardan fazla kişisel veri içeren bilginin sunulduğu öne sürüldü. Bu bilgiler arasında, cinsiyet, yaş, eğitim, konut durumu, aile yapısı, araç sahipliği, alım gücü bulunuyor.

Posta İdaresi iddialara ilişkin açıklama

Kullanıcılara ait verilerin siyasi partilere satıldığı iddiası üzerine Posta İdaresi'nden Pazar günü bir açıklama yapılarak, kişisel verilerin satılmadığına işaret edildi. Posta İdaresi'nin açıklamasında, Deutsche Post Direkt tarafından verilen verilerin tek tek kişilerin ya da tek tek her hanenin bilgileri olmadığı savunuldu, ortalama 6,6 haneyi içeren istatistiki olasılık hesaplamalarının sonuçlarının olduğu belirtildi.

Açıklamada, yan kuruluşları olan Deutsche Post Direkt'in "kişilere ait verileri Alman verilerin korunması yasasına" göre kaydettiği ve işleme koyduğu vurgulandı. Açıklamada, bu kuruluşun faaliyetlerinin Kişisel Verilerin Korunmasından Sorumlu Daire tarafından denetlendiği belirtildi.

Bilgilerin verilmesine tepki

Alman Posta İdaresi'nin kişisel verileri sattığı iddiası tepki topladı. Sol Partili Anke Domscheit-Berg, Bild am Sonntag'a yaptığı açıklamada, izin alınmaksızın kişisel bilgilerin başka kuruluşlara verilmesinin kesinlikle yasak olması gerektiğini vurguladı.

Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar da, Facebook ve İngiliz danışmanlık şirketi Cambridge Analytica skandallarının ardından internet ortamında da, dışında da yapılan, "microtargeting" olarak adlandırılan ve belirli bir grubu hedef alan seçim tanıtımlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Caspar, şeffaf olmayan bir şekilde seçmenlerin eğilimlerinin manipüle edilmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret etti.

AFP,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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