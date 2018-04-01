Alman Posta İdaresi’nin kişisel verileri sattığı iddia edildi

Almanya'da yayımlanan Bild am Sonntag gazetesi Alman Posta İdaresi'nin (Deutsche Post) yan kuruluşu Deutsche Post Direkt aracılığı ile 2005 yılından bu yana kullanıcılara ait verileri seçim kampanyalarında kullanılmak üzere siyasi partilere sattığını iddia etti.

Haberde, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat Parti'nin (FDP) 2017 seçimleri için yapılan analizlere beş rakamlı bir ödemede bulunduğu öne sürüldü. Bu şekilde CDU'nun kapıları dolaşarak bir seçim kampanyası yürüttüğü, FDP'nin de tanıtım ilanlarını belirli gruplara gönderdiği ifade edildi.

Gazetenin haberinde, her iki partinin de Posta İdaresi ile yapılan sözleşmeleri onayladığı belirtildi. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Sol Parti ve Almanya için Alternatif'in (AfD) ise Posta İdaresi ile işbirliği yapmadığı aktarıldı.

Haberde, partilere verilen verilerde kişisel bilgiler yer almasa bile diğer bilgiler ve onların birleştirilmesi sayesinde en az altı hane içeren bir binada yaşayanların "siyasi parti eğilimleri" konusunda fikir sahibi olunduğuna dikkat çekildi.