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Alman sağ popülist vekiller Şam'a gitti

06.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Almanya'da mülteci karşıtı sağ popülist AfD partisinden bir grup milletvekili Suriye'ye gitti.

Alman sağ popülist vekiller Şam'a gitti

Suriyeli mültecilerin evlerine dönmesini isteyen milletvekilleri Esad'a yakınlığı ile bilinen Başmüftü ile görüştü.Almanya'da göçmen ve İslam karşıtı açıklamalarıyla ön plana çıkan sağ popülist parti Almanya için Alternatif (AfD), Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi için harekete geçti. Şam'a giden AfD'den bir grup milletvekili, Esad rejimine yakın isimlerle görüştü. Milletvekilleri sosyal medya hesaplarından da ziyarete dair fotoğraflar paylaştı.

5 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyarete Alman Federal Meclisi milletvekilleri Frank Pasemann, Jürgen Pohl, Udo Hammelgarn ve Harald Weyel'in yanı sıra Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi'nden Christian Blex ile Thomas Röckemann katıldı. Vekillerin ziyaret öncesinden parti yönetimini bilgilendirdiği belirtildi.

Heyete başkanlık eden Dr. Christian Blex, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'ya gelen yüz binlerce Suriyeli sığınmacının şu sıralar aile birleşimi ile yakınlarını Almanya'ya getirmeye çalıştığını belirtti. Açıklamasında Alman medyasının Suriye ile ilgili yaptığı haberlerin güven vermediğini ifade eden Blex, "ziyaretin amacının Suriye'deki durumun yerinde görülmesi, teröristlerin elinden alınan bölgelerdeki insani yardımlar ve yeniden inşa çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek" olduğunu kaydetti.

Suriye Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ ile bir araya geldiği belirtilen AfD'li vekiller, Suriye Başmüftüsü Ahmet Bedrettin Hassun'un da aralarında bulunduğu farklı dini cemaatlerden temsilcilerle görüştü. Esad rejimine yakınlığıyla bilinen Hassun, 2011 yılında yaptığı açıklamada ülkesinin Batı'dan gelecek olası bir askeri müdahale halinde intihar saldırganlarını Avrupa ve ABD'ye göndereceği tehdidinde bulunmuştu.

AfD'li vekiller ziyaretten edinilecek izlenim sonrasında Suriye'nin güvenli bir ülke olup olmadığı konusunda gerçekçi bir değerlendirme yapılmasının hedeflendiğini kaydetti. Almanya'da 24 Eylül'deki seçimde meclise girmeyi başaran sağ popülist AfD, geçen yıl kasım ayında Federal Meclis'te Suriyeli sığınmacıları kabul etmesi için Alman hükümetinden Şam rejimi ile müzakereler yapmasını talep etmişti.

Meclis'teki diğer siyasi partilerden milletvekilleri bu öneriye sert tepki göstermişti.

dpa / HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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