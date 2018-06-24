Alman şarkıcıya Türkiye'de sosyal medya gözaltısı

Kürt medyasından yapılan açıklamalarda Cane'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre şarkıcı sosyal medya paylaşımlarında "terör propogandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı. Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İstanbul Başkonsolosluğu ve Edirne fahri konsolosunun Türk makamlarıyla temasa geçtiği belirtildi.

Çarşamba günü İstanbul Atatürk Havalimanında gözaltına alınan Türk kökenli Alman iş kadını serbest bırakıldı. İsviçre'ye gitmek üzereyken alıkonun Stuttgart doğumlu kadın Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, bir sistem hatası yüzünden gözaltına alındığını söyledi. Gülen hareketiyle bağlantısı olduğu suçlamasıyla hakkında açılan davada Nisan ayında beraat ettiğini belirten Alman iş kadını, mahkeme kararının ardından hakkındaki iki yıllık yurt dışına çıkma yasağının da kaldırıldığını açıkladı. Bu bilgilerin muhtemelen sisteme kaydedilmediğini söyleyen Stuttgartlı kadın Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin duruma müdahale ettiğini ve hakkındaki kararın kaldırılacağı umudunda olduğunu ifade etti.

DW,dpa,AFP/AG,ÖA

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