Alman şarkıcıya Türkiye'de sosyal medya gözaltısı

Alman vatandaşı olan Cane'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtiliyor.Bir Alman iş kadınının Türkiye'de üç gün gözaltında tutulmasından sonra, Alman vatandaşı şarkıcı Hozan Cane'nin Edirne'deki HDP mitinginin ardından gözaltına alındığı açıklandı. HDP'li Murat Amil Cumartesi gecesi seçim otobüsünün polis tarafından durdurularak, Cane'nin götürüldüğünü söyledi. Cane'nin HDP'nin seçim etkinliklerine katıldığı, etkinliklerde şarkı söylediği belirtiliyor.
Kürt medyasından yapılan açıklamalarda Cane'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre şarkıcı sosyal medya paylaşımlarında "terör propogandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı. Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İstanbul Başkonsolosluğu ve Edirne fahri konsolosunun Türk makamlarıyla temasa geçtiği belirtildi.
Avukatı, Hozan Cane'nin Pazartesi günü savcılığa sevk edilmesini beklediklerini söyledi.
Alman işkadını serbest
Çarşamba günü İstanbul Atatürk Havalimanında gözaltına alınan Türk kökenli Alman iş kadını serbest bırakıldı. İsviçre'ye gitmek üzereyken alıkonun Stuttgart doğumlu kadın Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, bir sistem hatası yüzünden gözaltına alındığını söyledi. Gülen hareketiyle bağlantısı olduğu suçlamasıyla hakkında açılan davada Nisan ayında beraat ettiğini belirten Alman iş kadını, mahkeme kararının ardından hakkındaki iki yıllık yurt dışına çıkma yasağının da kaldırıldığını açıkladı. Bu bilgilerin muhtemelen sisteme kaydedilmediğini söyleyen Stuttgartlı kadın Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin duruma müdahale ettiğini ve hakkındaki kararın kaldırılacağı umudunda olduğunu ifade etti.
DW,dpa,AFP/AG,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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