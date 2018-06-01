Alman savcı Puigdemont'un İspanya'ya iadesini istedi

Daha önce bir alt mahkeme, ayaklanma suçu gerekçesiyle yapılan iade talebini reddetmişti. Mahkeme, Alman kanunlarına göre ayaklanmaya muadil görülebilecek suçun vatan hainliği olduğunu ancak bu suç için de şiddet unsuru arandığını belirtmişti. Puigdemont'un şiddet içeren bir eylemde bulunmamasını gerekçe göstererek de iadesine izin vermemişti.

Almanya'dan çıkışı yasak olan Puigdemont'un iadesiyle ilgili kararı mahkeme verecek.Almanya'da savcılık, Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesi için resmi talebini mahkemeye iletti.

Ancak üst mahkemeye başvuran savcılık, ele geçirilen yeni delillerde, İspanyol polisine yönelik şiddet olaylarının kanıtlandığını belirtti. Savcılıktan yapılan açıklamada, "İspanyol makamlarınca ulaştırılan materyal, Katalonya'da seçim günü yaşanan şiddetin aranan şahsa atfedilebileceğini açıkça göstermektedir" denildi.

Alman savcılar, Katalan siyasetçinin iade süreci devam ederken kaçma riski olduğu gerekçesiyle tekrar gözaltına alınmasını istedi. Puigdemont'un iade edilip edilmeyeceğine dair nihai kararı üst mahkeme verecek.

Selefi Torra'nın açıkladığı yeni kabineye yeşil ışık

Katalonya'nın yeni başkanı geçen ay Puigdemont tarafından aday gösterilen Quim Torra olmuştu. Puigdemont gibi Torra'nın da ayrılık yanlısı bir siyasetçi olmasına karşın Madrid yönetimi tarafından daha sıcak bakılabilecek bir isim olması, merkezi yönetimle yaşanan krizin aşılması ümitlerini artırmıştı.

Torra da geçen Salı günü gözaltındaki ve sürgündeki eski bakanların olmadığı bir kabine oluşturarak Katalonya üzerindeki doğrudan Madrid hükümranlığının kaldırılmasını sağlayabilecek bir adım atmıştı. Katalonya Özerk Yönetimi, İspanyol anayasasına aykırı bulunan referandum sonrası işletilen anayasa maddesi uyarınca doğrudan Madrid'e bağlanmıştı.