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Alman Savcılar Katalan Lider İçin Yeniden Harekete Geçti

01.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

Savcılık, kefaletle serbest bırakılan Katalan lider Carles Puigdemont'un kaçma riskinin yüksek olduğunu iddia ederek iade edilmek üzere gözaltına alınmasını talep ediyor

Alman Savcılar Katalan Lider İçin Yeniden Harekete Geçti

Almanya'daki Schlewig bölgesi savcıları, Katalan lider Carles Puigdemont'un tutuklanması için yeniden harekete geçti. Savcılar, Katalan liderin İspanya'ya iadesi için gözaltına alınması talebinde bulundu.

Almanya'nın kuzeyinde bulunan bir mahkeme, 25 Mart'ta Katalonya'nın eski lideri Puigdemont'un kefaletle serbest bırakılmasına izin vermişti.

İspanya, Puigdemont'u isyan başlatma ve İspanya hükümetinin onayını almadan yapılan bağımsızlık referandumu için kamu fonlarını kötüye kullanmakla suçluyor.

Alman savcılar yaptıkları açıklamada, Puigdemont'un kaçma riskinin yüksek olduğunu ve yerel mahkemeden iade edilmek üzere gözaltına alınmasını talep ettiklerini belirttiler.

Savcılar, Puigdemont'un isyan ve kamu fonlarının kötüye kullanımı konularında sınırdışı edilmesi için çalışacaklarını belirtti. Savcılar, referandum sonrası çıkan şiddet olaylarına Puigdemont'un İspanya'nın tüm uyarılarına oylamaya gidilmesindeki ısrarının yol açtığını söylüyor.

Ancak Schlewig'deki yargıçlar, isyan çıkarma suçlamasının Katalan lidere yöneltilmesini usulen inceliyor.

Schlewig savcıları, Puigdemont'un iadesi konusunda hiç bir engel olmadığını ve hakkındaki suçlamaların siyasi nitelik taşımadığını belirtti.

Mahkeme, savcıların taleplerini değerlendirdiklerini ancak yargıçların Haziran'ın ayından önce bir karar verip-veremeyeceklerini bilmediklerini söyledi.

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