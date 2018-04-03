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Alman Savcılar Puigdemont’u Sınırdışı Etmek İstiyor

03.04.2018 18:11 | Son Güncelleme

Katalonya’da düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından İspanya tarafından Puigdemont hakkında isyan ve başkaldırı suçlamaları yapılmış ve yakalama emri çıkartılmıştı

Alman Savcılar Puigdemont’u Sınırdışı Etmek İstiyor

Alman savcılar bir bölge mahkemesinden Katalonya’nın eski ayrılıkçı lideri Carles Puigdemont’un sınır dışı edilmesi etmesini istedi. Katalonya’da düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından İspanya tarafından Puigdemont hakkında isyan ve başkaldırı suçlamaları yapılmış ve yakalama emri çıkartılmıştı.

Puigdemont, referandumun ardından Belçika’ya kaçmış, daha sonra Almanya’ya geçmiş ve burada 25 Mart’ta gözaltına alınmıştı.

Almanya’da bir web sitesine verdiği röportajda Puigdemont, Katalonya için bağımsızlık isteyenlerin suçlu olmadığını söyledi.

Puigdemont "Kendi geleceğimize karar vermek istiyoruz, bu bir suç mu? Oy sandıkları kullandık, bu bir suç mu? Biz halk tarafından seçildik, öyleyse İspanyol yetkililer neyi sorun ediyor? Neden siyasi bir sorunu çözmek için siyaset yapmıyorlar?" diye konuştu.

Avukatı suçlamaların iptalini istedi

Fransız Haber Ajansı ise Puigdemont’un avukatının İspanya Anayasa Mahkemesi’nin kendisine yönelttiği isyan suçlamalarını temyize götürdüğünü bildirdi.

İspanya’da 24 Katalan lider de Puigdemont’la birlikte benzer iddialarla suçlanıyor.

Bağımsızlık yanlısı meclis üyeleri Aralık ayında Katalonya’da yapılan parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde etmişti. Ancak Puigdemont’un kaçmasının ardından parlamento yeni bir başkan seçememişti. Katalonya bağımsızlığının geleceği ise belirsiz.

İspanya'nın kuzey doğusundaki özerk bölge Katalonya ve başkenti Barselona, turistler için İspanya’nın cazibe merkezleri. Kendi dilini konuşan ülke kendine özgü bir kültüre sahip. Ancak bölgenin İspanya’dan ayrılma girişimleri ve ardından yaşanan karışıklık hem turizmi hem de bölge ekonomisini olumsuz etkiledi.

Katalan ayrılıkçılar bölgenin İspanya’nın ekonomisinin temel taşı olduğunu söylüyor ve daha fazla hak talep ediyor.

İspanya’ya bağlı kalmak isteyenler ise merkezi hükümet olmadan bölgenin Avrupa birliği ile bağlarının ve birçok ikili ilişkisinin bozulacağından böylece ekonominin düşüşe geçeceğinden endişe ediyor.

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