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Alman Savunma Bakanı ek 12 milyar euro istedi

29.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

Alman basınında yer alan bir habere göre Savunma Bakanı von der Leyen yeni yasama dönemi için savunma bütçesine ek 12 milyar euro istedi.

Alman Savunma Bakanı ek 12 milyar euro istedi

Bu miktar Maliye Bakanlığı'nın teklif ettiğinden en az iki kat daha fazla.Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, 2021 yılına kadar savunma bütçesine ek olarak 12 milyar euro talep etti. Ancak bu miktar, Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz'un öngördüğü artıştan en az iki kat daha fazla.

Alman Bild am Sonntag gazetesinde Pazar günü yayınlanan habere göre, 2021'ye kadar devam edecek yasama dönemi için yapılan bütçe görüşmelerinde Savunma Bakanı von der Leyen Alman ordusu için ek 12 milyar euro talebinde bulundu.

Habere göre von der Leyen senelik savunma bütçelerine ek olarak 2019 yılı için üç milyar euro, 2020 yılı için dört milyar euro ve 2021 yılı için beş milyar euro ek bütçe istedi.

Almanya'nın 2017'deki savunma bütçesi yaklaşık 37 milyar euroyken, 2018'deki bütçenin 39 milyar euro olması bekleniyor.

Maliye Bakanı Scholz ise 2021'e kadar devam edecek yasama dönemi için savunma bütçesine toplam 5 milyar 500 milyon euro ek yapılmasını öngörmüştü. Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada bu miktarı "devasa birikmiş ihtiyaçlar ve özellikle orta vadede gerekli modernizasyon göz önüne alındığında yetersiz" diyerek eleştirmişti.

Uluslararası projeler iptal edilebilir

Bild am Sonntag'ın haberine göre istenilen ek bütçenin onaylanmaması halinde Savunma Bakanı von der Leyen 2019 için planlanan uluslararası silahlanma projelerinin durdurulabileceğine dikkat çekecek.

Habere göre durdurulabilecek projeler listesinin en başında Norveç ile yapılması planlanan bir denizaltı projesi yer alıyor. Bu projeye göre Norveç ordusunun 2019'da Alman ThyssenKrupp firmasından dört tane denizaltı satın alması planlanırken, Alman ordusunun Norveç firması Kongsberg'dan iki denizaltı ile güdümlü füze alması tasarlanıyor. Üstü çizilebilecek uluslararası projeler listesinde ikinci sırada yer alan proje ise altı adet Hercules C-130 nakliye uçağının satın alınması bulunuyor.

Düsseldorf'ta yayınlanan Rheinische Post gazetesinin Şubat ayında yayınlanan haberinde, Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre ordunun çok yönlü mevzilendirilmesi noktasında "kabiliyet eksikliği"nin mevcut olduğu, bunun en azından 2021'e kadar süreceği belirtilmişti. Raporda ayrıca NATO Mukabele Kuvveti (NRF) kapsamındaki acil müdahale gücü için kurşun geçirmez yelek, kışlık giysi ve çadır eksikliği olduğu aktarılmıştı.

DW,dpa/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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