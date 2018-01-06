Alman Sinema Dünyasında da Taciz İddiaları

Hollywood'un en ünlü film yapımcılarından Harvey Weinstein'ın kadın oyunculara yönelik cinsel saldırılarının kamuoyuna yansıması geçen yılın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Aralarında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowen ve Asia Argento'nun da bulunduğu birçok ünlü 65 yaşındaki Weinstein'le çalıştıkları dönemde benzer tacizlere maruz kaldıklarını bildirirken, dünya çapında yüzbinlerce kadın twitter'da #MeToo (Ben de) etiketiyle cinsel taciz mağduru olduklarını açıkladılar.

Weinstein'la ilgili taciz skandalının bir benzeri, bu hafta Almanya gündemine oturdu.

Alman sinema dünyası, ülkenin en tanınan televizyon film ve dizileri yönetmenlerinden Dieter Wedel'e yöneltilen taciz iddialarıyla sarsılıyor.

Üç kadın oyuncu kariyerlerinin başladığı dönemde Wedel tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia ederken, çok tanınan bir başka kadın oyuncu ise Wedel'i korumaya alarak, genç kadın oyuncuların kariyer uğruna yönetmenle ilişki kurduklarını öne sürdü.

Almanya'nın en çok izlenen televizyon dizisi ‘Tatort'un (Olay Yeri) tanınmış oyuncularından Jany Tempel, Dieter Wedel'in kendisini 1996 yılında Münih'te kaldığı otelde odasına ön görüşmeye çağırdığını, kapıyı bornozla açtığını, ardından da elinde tuttuğu senaryodan erotik bölümler okutup taciz ettiğini öne sürdü.