Alman siyasetçiler 24 Haziran seçimleri için endişeli

Yeşiller milletvekili Cem Özdemir, "Batı standartlarına göre özgür bir seçimden söz etmek mümkün değil" dedi.24 Haziran seçimleri Almanya'da da yakından takip ediliyor. Peki Alman siyasetçiler 24 Haziran seçimleri, seçimlerin Almanya'ya yansıması ve Almanyalı Türklerin tercihi hakkında ne düşünüyor?

DW'ye konuşan Yeşiller Partili milletvekili Cem Özdemir 24 Haziran seçimleri konusunda endişeli. Özdemir, "Demokratik ve Avrupai bir Türkiye isteyen herkes tabii ki seçimlerin de demokratik geçmesini de diliyor ama biliyoruz ki Türkiye'de özgür seçimden bahsetmek biraz soru işareti yaratıyor. Adaylardan birisi seçim kampanyasını cezaevinden yapmak zorunda. Siyasi partilerden birisi (HDP) kendi bölgesinde seçim kampanyası yapamıyor, çünkü Olağanüstü Hâl var. Dolayısıyla Batı standartlarına göre özgür bir seçimden söz etmek mümkün değil" dedi.

"Seçmenler Erdoğan'ın değişikliklerini eleştiriyor"

Hristiyan Demokrat Birlik Partili dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği siyasete eleştirilerin arttığı görüşünde. Kiesewetter, "Birçok seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın ülke ekonomisi ve vatandaşların hakları konusunda yaptığı değişikliklerin olumsuz etkilerini giderek daha fazla eleştiriyor" dedi.