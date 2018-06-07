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Alman siyasetçiler 24 Haziran seçimleri için endişeli

07.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

Alman siyasetçiler 24 Haziran seçimlerinin özgür bir ortamda yapılmayacağından endişeli.

Alman siyasetçiler 24 Haziran seçimleri için endişeli

Yeşiller milletvekili Cem Özdemir, "Batı standartlarına göre özgür bir seçimden söz etmek mümkün değil" dedi.24 Haziran seçimleri Almanya'da da yakından takip ediliyor. Peki Alman siyasetçiler 24 Haziran seçimleri, seçimlerin Almanya'ya yansıması ve Almanyalı Türklerin tercihi hakkında ne düşünüyor?

DW'ye konuşan Yeşiller Partili milletvekili Cem Özdemir 24 Haziran seçimleri konusunda endişeli. Özdemir, "Demokratik ve Avrupai bir Türkiye isteyen herkes tabii ki seçimlerin de demokratik geçmesini de diliyor ama biliyoruz ki Türkiye'de özgür seçimden bahsetmek biraz soru işareti yaratıyor. Adaylardan birisi seçim kampanyasını cezaevinden yapmak zorunda. Siyasi partilerden birisi (HDP) kendi bölgesinde seçim kampanyası yapamıyor, çünkü Olağanüstü Hâl var. Dolayısıyla Batı standartlarına göre özgür bir seçimden söz etmek mümkün değil" dedi.

"Seçmenler Erdoğan'ın değişikliklerini eleştiriyor"

Hristiyan Demokrat Birlik Partili dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği siyasete eleştirilerin arttığı görüşünde. Kiesewetter, "Birçok seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın ülke ekonomisi ve vatandaşların hakları konusunda yaptığı değişikliklerin olumsuz etkilerini giderek daha fazla eleştiriyor" dedi.

"Türkiyeliler arasında korku iklimi var"

Sol Parti Meclis Grubu uyum ve göç politikaları sözcüsü, Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut ise Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlara baskı yapıldığı görüşünde. Akbulut, "Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar arasında son yıllarda gözünü korku iklimi yaygın hale getirildi. Birçok vatandaş siyasi tutumunu açık açık diye getiremiyor çünkü bunu yaparlarsa Türkiye'deki yakınlarının sorunlarla karşılaşmasından endişe ediyorlar" dedi.

Türk hükümetinin Almanya'da Türk hükümetine muhalif olanlar hakkında bilgi toplamak amacıyla bir "muhbir ağı" kurduğunu savunan Akbulut, "Bu uygulamanın Almanya'daki Türk seçmenlerin tercihine yansımayacağına inanmak saflık olur" diye konuştu.

CDU'lu dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter ise bu konuda Akbulut'tan farklı görüşte. Kiesewetter, "Ben oy kullanma sürecinin sakin geçmesini bekliyorum. Almanya'daki (Türk) seçmenlerin tercihlerini özgür iradeleriyle kullanacağına eminim" dedi.

"Seçimler özgür ve bağımsız bir ortamda yapılmıyor"

Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut 24 Haziran seçimlerinin manipüle edilebileceği ihtimali olduğu görüşünde. Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliğiTeşkilatı (AGİT) seçim gözlemcilerinden Gyde Jensen de bu konuda benzer görüşte. Jensen, Türkiye'deki seçimlerin özgür ve bağımsız bir ortamda yapılacağına inanmadığını söyledi. Federal Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı da olan Jensen DW'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'de hükümet karşıtı binlerce insanın tutuklanması nedeniyle gelişmeleri endişe ile izlediğini belirtti.

Marina Strauß

© Deutsche Welle Türkçe

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