Alman siyasetçilerden Deniz Yücel çağrısı

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in gözaltına alınmasının birinci yılında Alman siyasetçilerden Türkiye'ye çağrılar geliyor. İddianame olmadan ve yargılama yapılmadan Yücel'in bu kadar uzun süre tutuklu kalmasını eleştiren Alman siyasiler Yücel'in serbest bırakılmasını istedi.

Türkiye'den hukuk devleti kurallarına uygun hızlı bir yargılama gerçekleştirilmesini talep eden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını istedi. Gabriel, Yücel'in tutukluluğunun Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde önemli engellerden biri olduğuna da dikkat çekti.

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da "hukuk devleti süreci işletilmeden ve Deniz Yücel serbest bırakılmadan Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin düzelmesinin düşünülemeyeceğini" ifade etti. Alman Yazı İşleri Ağı'na konuşan Roth, aradan bir yıl geçmesine rağmen Yücel hakkında iddianame hazırlanmamasının anlaşılabilir bir durum olmadığını belirtti.

Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Avrupa parlamenteri Manfred Weber de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine son verilmesini talep ederek "Deniz Yücel bir yıldır iddianamesiz cezaevinde. Bu kabul edilebilir bir durum değil" şeklinde konuştu.