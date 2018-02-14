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Alman siyasetçilerden Deniz Yücel çağrısı

14.02.2018 10:39 | Son Güncelleme

Alman siyasetçiler, Türkiye'de bir yıl önce gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Deniz Yücel'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Alman siyasetçilerden Deniz Yücel çağrısı

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in gözaltına alınmasının birinci yılında Alman siyasetçilerden Türkiye'ye çağrılar geliyor. İddianame olmadan ve yargılama yapılmadan Yücel'in bu kadar uzun süre tutuklu kalmasını eleştiren Alman siyasiler Yücel'in serbest bırakılmasını istedi.

Türkiye'den hukuk devleti kurallarına uygun hızlı bir yargılama gerçekleştirilmesini talep eden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını istedi. Gabriel, Yücel'in tutukluluğunun Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde önemli engellerden biri olduğuna da dikkat çekti.

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da "hukuk devleti süreci işletilmeden ve Deniz Yücel serbest bırakılmadan Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin düzelmesinin düşünülemeyeceğini" ifade etti. Alman Yazı İşleri Ağı'na konuşan Roth, aradan bir yıl geçmesine rağmen Yücel hakkında iddianame hazırlanmamasının anlaşılabilir bir durum olmadığını belirtti.

Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Avrupa parlamenteri Manfred Weber de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine son verilmesini talep ederek "Deniz Yücel bir yıldır iddianamesiz cezaevinde. Bu kabul edilebilir bir durum değil" şeklinde konuştu.

Merkel'e çağrı

Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) dış politika sözcüsü Roderich Kiesewetter de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık mesaj verilmesi gerektiğini belirterek "Yücel'in tutukluluk halinin uzatılması Türk hükümeti tarafından terörist iddia edilen kişilerle darbe teşebbüsüne katılanların iadesi gibi farklı alanlarda taviz koparmak için koz olarak kullanılıyor” dedi.

Alman Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth ise Perşembe günü Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile görüşecek olan Başbakan Angela Merkel'den Deniz Yücel'in durumunu gündeme getirmesini istedi. Roth, "Merkel, yargısız tutukluluk halinin uzatılmasının ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürülmesinin kabul edilemeyeceğini muhatabına anlatmalıdır” dedi.

Hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Deniz Yücel 14 Şubat 2017'de Enerji Bakanı Berat Albayrak'la ilgili haberiyle bağlantılı olarak ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta da terör suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Türkiye'de yasalara göre terör bağlantılı suçlarla itham edilenlerin tutukluluk süresi 5 yıla kadar uzatılabiliyor.

epd,dpa/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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