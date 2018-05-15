Alman siyasilerden Özil ve Gündoğan'a Erdoğan tepkisi

Londra'da bir otelde çekilen fotoğrafların yayınlanmasının ardından Alman Futbol Federasyonu'nun gösterdiği tepkiye siyasiler de destek verdi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Federal Meclis Başkan Yardımcısı Hans – Peter Friedrich konuya yönelik Bild gazetesine açıklama yaptı. Eski İçişleri Bakanı Friedrich, "Kısa süre önce Almanya'ya yönelik çirkin açıklamalarda bulunmuş yabancı bir siyasetçinin seçim kampanyası için kullanılmaya izin vermek yadırganacak bir durum" diye konuştu.

Futbolcuların Erdoğan ile birlikte poz vererek, "Cumhurbaşkanımız" ifadesini kullanmaları tüm partilerden siyasetçilerin sert eleştirilerine yol açtı. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi iki futbolcunun Dünya Futbol Şampiyonası'na götürülmemesini talep etti.

Alman Milli Futbol takımı için forma giyen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasına yönelik Alman siyasilerden tepki yağıyor.

Friedrich'in partisi ve iktidar ortağı CSU da, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak iki futbolcuyu eleştirdi. Parti resmi hesabından, "Milli takım formasını giyenler, ülkemizin değerlerine bağlı kalmalıdır. Basın ögürlüğü ve insan haklarını sınırlayan bir despot için seçim kampanyası yapmamalıdır" denildi.

Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Spor Politikaları Sözcüsü Ebehard Gienger de iki futbolcunun tutumunun Almanya'da yaşayan Türklerin toplumuna uyumunu sağlamak üzere yürütülen çabalara uygun olmadığını vurguladı. Giegner, "Türkiye asıllı vatandaşlarımızın Federal Alman Cumhuriyeti'ni memleketleri olarak görmelerini isterken, iki harika kişilik kendilerini başka bir devletle tanımladı. Böyle şey olmaz" diye konuştu.

Almanya Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz da tartışmaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla dahil oldu. Merkel'in partisi CDU'dan olan bakan Annette Widmann-Mauz Londra'daki buluşmayı "yanlış bir reverans" olarak tanımlayarak bunun Alman Futbol Federasyonu'nun kampanyasında savunduğu saygı ve hoşgörü gibi değerlerin tam tersi olduğunu belirtti.