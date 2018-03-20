Alman siyasilerden Türkiye’ye Afrin tepkisi

Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder Türkiye'nin Afrin'deki hareket tarzını eleştirerek Alman hükümetinden buna ilişkin tutum almasını istedi. "Türkiye'nin İslamcı grupların kenti talan etmesine izin verdiğini" söyleyen Kauder kentteki "en vahim ölçüde yağmalamaların" yaşandığına dair haberler geldiğini belirtti.

Afrin'de yaşananlardan dolayı "dehşet içinde" olduğunu söyleyen Kauder, Alman hükümetinden Türkiye'nin ilerleyişini "daha yakın bir biçimde izlemesini" ve konunun "NATO konseyinde de ele alınması gerektiğini" söyledi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak insan hakkı ihlali suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Kauder "Hükümetten buna daha yakından bakmasını bekliyoruz. NATO Konseyi'nde de bunun üzerine konuşulması şart" dedi.

Türkiye'yi NATO'dan dışlamanın Almanya'nın çıkarına olmadığını belirten Kauder "Ama bu konuda Türkiye ile konuşmalıyız. İnsan hakları ihlalleri kabul edilebilir değil" diye konuştu. Hrıstiyan demokrat milletvekili, Suriye'de Türk ve Amerikan birlikleri arasında bir çatışma çıkması ihtimali olduğunu da vurguladı.