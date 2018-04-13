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Alman televizyonu açıkladı: Ailelerini getiremeyen Suriyeli sığınmacılar Türkiye’ye dönüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 03:27 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin aile birleşimini zorlaştırmasının ardından bazı Suriyeli sığınmacıların Almanya’dan Türkiye’ye geri dönmeye başladıkları iddia edildi.

Alman televizyonu açıkladı: Ailelerini getiremeyen Suriyeli sığınmacılar Türkiye’ye dönüyor

Alman ARD televizyonunun haberine göre, “geçici koruma” statüsü alan sığınmacılara tanınan hakların sınırlandırılması nedeniyle aile fertlerini Almanya'ya getiremeyen bazı Suriyeliler, yasa dışı yollarla tekrar Türkiye’ye dönmeye çalışıyor.

Bazı Suriyeli sığınmacılara Türkiye'ye yolculuklarında eşlik eden muhabirler, ARD televizyonunda, insan kaçakçılarıyla yaptıkları söyleşilere de yer verdi. Adı gizli tutulan bir kaçakçı, Türkiye'ye her gün yaklaşık 50 kişi götürdüğünü ve bunların çoğunluğunun Suriyeli olduğunu iddia etti.

Federal Göç ve Mülteci Dairesinin (BAMF) verilerine göre, geçen yıl ikametgahını değiştiren 4 bin Suriyelinin yeni adresi bilinmiyor.

Almanya’da oturma izni olan Suriyelilerin, karayoluyla diğer AB ülkelerine seyahatleri mümkün olduğu için, Türkiye’ye geri dönen Suriyelilerin kesin sayısı hakkında bir istatistik bulunmuyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Almanya Temsilcisi Dominik Bartsch, münferit bazı olaylardan haberi olduğunu belirtirken, böyle bir durumun yaşanmasının Almanya'nın, ailenin korunmasına yeterli değeri vermediğini gösterdiğini ifade etti.

Alman Yeşiller Partisi Mülteci Politikası Sözcüsü Luise Amtsberg de Alman hükümetinin politikasını ve sığınmacılar için aile birleşiminin zorlaştırılmasını eleştirdi.

Almanya’nın ve AB’nin göç krizinde Türkiye’nin yükünü azaltmak hedefiyle 2016 yılında anlaşma yaptığını hatırlatan Amtsberg , “Şimdiyse geçici koruma verilmiş insanlar, ailelerine kavuşmak için Almanya’dan Türkiye’ye dönmek durumunda kalıyorlar. Bu saçma bir durum” dedi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kim nereye dönüyor ?
doğrudur burada ekmek elden su gölden gelsinler. nasıl olsa bizim milletimiz onların paralarını bakım masraflarını aylıklarını vergilerle kat kat ödüyor
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