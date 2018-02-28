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Alman turistler Türkiye'ye geri dönüyor

28.02.2018 18:57 | Son Güncelleme

Alman Seyahat Acenteleri Birliği, Alman turistlerin Türkiye'ye ilgisinin yeniden arttığını açıkladı.

Alman turistler Türkiye'ye geri dönüyor

Birliğin başkanı Norbert Fiebig, "2018'de Türkiye'nin geri döndüğünü görüyoruz" dedi.Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Alman turistlerin son yıllarda yaşanan düşüşün ardından yeniden Türkiye'yi tercih etmeye başladıklarını açıkladı.

Çarşamba günü Frankfurt'ta açıklamalarda bulunan Fiebig, "Ziyaretçi sayısı ve satış hasılatındaki sert düşüşlerle dibe vuran Türkiye rezervasyonları iki yılın ardından yeniden hız kazanmış gibi gözüküyor" dedi. Resmi verilere göre Türkiye'nin 2017 yılında tatilcilerin gözünde İspanya ve Yunanistan'ın gerisine düştüğünü aktaran Fiebig, "2018'de Türkiye'nin geri döndüğünü görüyoruz" şeklinde konuştu.

2016'da yaşanan bombalı saldırılar ve 15 Temmuz darbe girişiminin Alman tatilcileri bu dönemde Türkiye'ye gitmekten "caydırdığını" belirten Fiebig, Türkiye'de tatil rezervasyonlarının "haftalardır gözle görülür biçimde arttığını" ancak hala 2015 yılındaki sayıların çok altında olduğunu belirtti. Talepteki yükselmeye Türkiye'deki "siyasi durumun yatışmanın eşiğinde oluşunun" katkı sağladığını kaydeden Fiebig, öte yandan birçok Alman turistin hesaplı bir sahil tatili için "çok az alternatif" mevcut olduğunun farkına vardığını belirtti.

Alman turizm sektöründe geçen yıl yaşanan yüzde 8'lik büyümenin ardından 2018'de de büyük bir hasılat beklediklerini aktaran Fiebig, "2018 yılının başlangıcı gelecek vaat ediyor" açıklamasında bulundu.

Alman turistlerin geçen yıl toplamda 91 milyar euro harcadığı, bunun 65 milyar eurosunun ise seyahat öncesindeki evrede harcandığı belirtildi. "Her şey dahil" ve paket programlaraysa toplam 34 milyar euro harcandı.

KNA,rtr,dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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