HABER

Alman vatandaşı Kürt şarkıcı tutuklandı

27.06.2018 13:49 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Edirne'de gözaltına alınan Kürt şarkıcı Hozan Cane, tutuklandı.

HDP'nin miting çalışmalarına katılmak için gittiği Edirne'de gözaltına alınan Alman vatandaşı şarkıcı Hozan Cane tutuklandı. HDP'den Murat Amil, Cane'nin tutuklandığını Twitter üzerinden duyurdu. Amil, Hozan'ın Edirne cezaevine gönderildiğini belirtti.

Seçim otobüsünün durdurulması üzerine gözaltına alınan Cane'nin HDP'nin seçim etkinliklerine katıldığı, etkinliklerde şarkı söylediği belirtiliyor.

Kürt medyasından yapılan açıklamalarda Cane'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtilmişti. DHA, şarkıcının sosyal medya paylaşımlarında "terör propogandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul Başkonsolosluğu ve Edirne fahri konsolosunun Türk makamlarıyla temasa geçtiği belirtilmişti.

DW/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadıTinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı
Dünya bunu konuşuyor! İki fotoğraf arasındaki farkı bulabilecek misiniz?Dünya bunu konuşuyor! İki fotoğraf arasındaki farkı bulabilecek misiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp istismar etti

Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp istismar etti

Günde ne kadar uykuya ihtiyacınız var? Uzmanların yeni çalışması şaşırttı!

Günde ne kadar uykuya ihtiyacınız var? Uzmanların yeni çalışması şaşırttı!

Afrin'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Türkiye'den AB'ye sert tepki

Son dakika! Türkiye'den AB'ye sert tepki

Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı

Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı

Dünya bunu konuşuyor! İki fotoğraf arasındaki farkı bulabilecek misiniz?

Dünya bunu konuşuyor! İki fotoğraf arasındaki farkı bulabilecek misiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.