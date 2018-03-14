Alman Yayıncılar Birliği'nden Türkiye'ye eleştiri

Birlik Başkanı Skipis, takibata uğrayan ve tutuklanan gazeteci ve yayıncılarla dayanışma çağrısında bulundu.Alman Yayıncılar Birliği Türkiye'de ifade özgürlüğü alanında hâlâ eksiklerin bulunmasını sert bir şekilde eleştirdi. Alman Yayıncılar Birliği Başkanı Alexander Skipis, gazeteci Deniz Yücel'in ve yazar Aslı Erdoğan'ın serbest bırakılmış olmasının "Türkiye'de yumuşama süreci” yaşandığı anlamına gelmediğini ifade etti. Skipis, Çarşamba günü Leipzig Kitap Fuarı'nın açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin hâlâ hukuksuz bir devleti temsil eden bir despot tarafından yönetildiğini” söyledi.

Skipis, Deniz Yücel'in serbest bırakıldığı gün Türkiye'de altı gazetecinin "anlamsız terör propagandası suçlamaları” ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Deniz Yücel'in serbest bırakıldığı 18 Şubat'ta, aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bulunduğu altı gazeteci "anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Takibata uğrayanlarla dayanışma çağrısı