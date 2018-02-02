Almanlar giderek daha fazla silahlanıyor

Kendilerini güvende hissetmemelerinin birçok sebebi var. Ancak silahlanmanın bu soruna çözüm olacağına kuşkuyla bakılıyor.Almanlar silahlanıyor. Gittikçe artan sayıda Alman vatandaşı "küçük silah ruhsatı" alıyor. Bu ruhsata sahip olduğunuzda, beraberinizde biber gazı spreyi ya da kuru sıkı mermili silah taşıma izniniz oluyor. Bu tür tabancalarla gerçek mermi kullanamıyorsunuz ama tahriş edici gaz içeren mermi kullanabiliyorsunuz. Ama bu tür mermiler de masum değil. Çok yakından ateş ettiğinizde ölüme bile sebep olabiliyorsunuz. Özellikle son iki yılda silah ruhsatı alan Almanların sayısında büyük artış olduğu kaydediliyor. Elektroşoklu ya da biber gazı içeren cihazların satışının aşırı düzeyde arttığı, stokların yetmediği bildiriliyor. Almanya'daki tekvando derneklerinde, fitness stüdyolarında hatta halk eğitim merkezlerinde bile kendini savunmaya yönelik kursların şu sıralar büyük rağbet gördüğü belirtiliyor. Dörtte biri kendini güvende hissetmiyor Kamuoyu araştırmaları enstitüsü Infratest Dimap'ın Ocak 2017'de düzenlediği bir anket, Almanların yüzde 23'ünün kendini "nispeten güvende hissetmediğini" ya da "hiç güvende hissetmediğini" ortaya koydu.

Ankete katılanların üçte biri akşam saatlerinde belirli cadde ve semtlere gitmemeyi, yüzde 44'ü ise akşamları toplu taşıma araçlarını kullanmamayı tercih ettiklerini belirtti. Yüzde 55'lik bir kesim de hava karardıktan sonra evden mümkün oldukça dışarı çıkmamayı yeğliyor. Soru yöneltilenlerin üçte ikisi, kendilerini savunmak üzere biber gazı spreyi ya da silah taşıdıklarını belirtiyor. Almanların silah ruhsatına ilgisinin arttığı dönem, tam da Almanya'nın sığınmacılara kapısını açtığı tarihlere rastlıyor. Nitekim araştırma kapsamında "En çok hangi gruplardan korkuyorsunuz" diye sorulduğunda, ankete katılanların yüzde 32'si, "Yabancılardan ve sığınmacılardan" yanıtını veriyor. En çok korkulan ikinci grup olarak ise "Neo-Naziler ve aşırı sağcılar" gösteriliyor. Sosyolog ve aynı zamanda Freiburg‘daki Max-Planck Enstitüsü Kriminoloji Şubesi Başkanı olan Dina Hummelsheim-Doss, bu sonuca rağmen göçmen konusunun, vatandaşların kendilerini güvende hissetmemelerine nasıl etki ettiğinin aydınlatılamadığını belirtiyor.