HABER

Almanlar giderek daha fazla silahlanıyor

02.02.2018 00:12 | Son Güncelleme

Almanya'da silahlanan kişi sayısı giderek artıyor.

Kendilerini güvende hissetmemelerinin birçok sebebi var. Ancak silahlanmanın bu soruna çözüm olacağına kuşkuyla bakılıyor.Almanlar silahlanıyor. Gittikçe artan sayıda Alman vatandaşı "küçük silah ruhsatı" alıyor. Bu ruhsata sahip olduğunuzda, beraberinizde biber gazı spreyi ya da kuru sıkı mermili silah taşıma izniniz oluyor. Bu tür tabancalarla gerçek mermi kullanamıyorsunuz ama tahriş edici gaz içeren mermi kullanabiliyorsunuz. Ama bu tür mermiler de masum değil. Çok yakından ateş ettiğinizde ölüme bile sebep olabiliyorsunuz.

Özellikle son iki yılda silah ruhsatı alan Almanların sayısında büyük artış olduğu kaydediliyor. Elektroşoklu ya da biber gazı içeren cihazların satışının aşırı düzeyde arttığı, stokların yetmediği bildiriliyor.

Almanya'daki tekvando derneklerinde, fitness stüdyolarında hatta halk eğitim merkezlerinde bile kendini savunmaya yönelik kursların şu sıralar büyük rağbet gördüğü belirtiliyor.

Dörtte biri kendini güvende hissetmiyor

Kamuoyu araştırmaları enstitüsü Infratest Dimap'ın Ocak 2017'de düzenlediği bir anket, Almanların yüzde 23'ünün kendini "nispeten güvende hissetmediğini" ya da "hiç güvende hissetmediğini" ortaya koydu.

Ankete katılanların üçte biri akşam saatlerinde belirli cadde ve semtlere gitmemeyi, yüzde 44'ü ise akşamları toplu taşıma araçlarını kullanmamayı tercih ettiklerini belirtti. Yüzde 55'lik bir kesim de hava karardıktan sonra evden mümkün oldukça dışarı çıkmamayı yeğliyor. Soru yöneltilenlerin üçte ikisi, kendilerini savunmak üzere biber gazı spreyi ya da silah taşıdıklarını belirtiyor.

Almanların silah ruhsatına ilgisinin arttığı dönem, tam da Almanya'nın sığınmacılara kapısını açtığı tarihlere rastlıyor. Nitekim araştırma kapsamında "En çok hangi gruplardan korkuyorsunuz" diye sorulduğunda, ankete katılanların yüzde 32'si, "Yabancılardan ve sığınmacılardan" yanıtını veriyor. En çok korkulan ikinci grup olarak ise "Neo-Naziler ve aşırı sağcılar" gösteriliyor.

Sosyolog ve aynı zamanda Freiburg‘daki Max-Planck Enstitüsü Kriminoloji Şubesi Başkanı olan Dina Hummelsheim-Doss, bu sonuca rağmen göçmen konusunun, vatandaşların kendilerini güvende hissetmemelerine nasıl etki ettiğinin aydınlatılamadığını belirtiyor.

Hummelsheim-Doss, "Bu tür etkileşimler genellikle medya üzerinden oluyor. Vatandaşlar Almanya'nın genelinde bu konuda neler olup bittiğini bilmeden göçmenler konusunda medya üzerinden haberdar oluyor. Elbette ki göç olgusu gibi toplumsal gelişmelerin halk arasında korkuya neden olması olasılık dışı değil. Ancak bu korkuların kaynağında gerçekten göç olgusu olabilir mi, o başka bir soru!" diye konuşuyor.

Daha fazla silah güvenliği artırır mı?

Kriminolog ve hukukçu Arthur Kreuzer, 2017 yılında Alman Polis Yüksek Okulu'nda verdiği bir konferansta "Psikolojik stres durumlarında birçokları silaha sarılır ve kendilerini ya da başkalarını vurmaya başlar. Eğer yanlarında silah olmasa, bu tür spontan tepkiler ve fiziksel zararlar ortaya çıkmamış olur" diyor.

Kreuzer bunun ötesinde özel silah taşıyanların sayısında artış olmasının, beraber yaşama ortamını zehirlediğini, insanlar arasında güvensizlik ve korkuyu artırdığını, kamu güvenliğine itimadı ortadan kaldırdığını ve devletin şiddet kullanma tekelinin de altının oyulmuş olduğunu vurguluyor.

Sosyolog Hummelsheim-Doss bu sebeplerden ötürü vatandaşların kendilerini güvende hissetmemelerinin nedenlerinin göz önünde bulundurulması ve bunun sosyal yönden araştırılması gerektiğini belirtiyor.

Kersten Knipp

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

İlginizi Çekebilir

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

Macron'dan Afrin açıklaması! Çavuşoğlu'na imalı cevap

Macron'dan Afrin açıklaması! Çavuşoğlu'na imalı cevap

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı

Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı

Gazetecilerin Stalin kavgası! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Gazetecilerin Stalin kavgası! Canlı yayında birbirlerine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.