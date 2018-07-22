Almanlar Macron'a Merkel'den çok güveniyor

Almanların en az güvendikleri liderlerin başında ise ABD Başkanı Donald Trump geliyor.Bir kamuoyu araştırmasına göre Almanlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Başbakan Angela Merkel'den daha fazla güveniyor. Kantar Emnid kamuoyu araştırma şirketinin Funke medya grubu adına yaptığı anket Almanların yüzde 55'inin Macron'a "büyük", yüzde 30'unun ise "nispeten az" güvendiğini gösteriyor. Soru yöneltilenlerin yüzde 15'i fikri olmadığını ya da yanıt vermek istemediğini beyan etti.

Sonuçlara göre Merkel'e Almanların yüzde 51'i "büyük", yüzde 45'i ise "daha az" güven duyuyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a güvenlerinin sınırlı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 45, Kurz'a tam güvendiklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 24 çıktı.

Trump'a güvenen neredeyse yok

Almanların yüzde 75'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "sınırlı" güven duyuyor. Putin'e güvenen Almanların oranı ise yüzde 18. ABD Başkanı Donald Trump'a "büyük" güven duyan Almanların oranı sadece yüzde 5 çıkarken, Trump'a kuşkuyla yaklaşanların oranı yüzde 92 oldu.