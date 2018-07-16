Almanlar Trump'ı Putin'den daha tehlikeli görüyor

Almanya'nın siyasi öncelikleri açısından sonuç hiç de şaşırtıcı değil.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşecek zirvenin hemen öncesinde yayımlanan bir ankete göre, Trump'ın dünya barışı için Putin'den daha tehlikeli olduğunu düşünen Almanların oranı yüzde 64'ü buluyor.

Almanların Trump antipatisini gözler önüne seren YouGov anketinin ortaya çıkardığı bir diğer sonuç ise Putin'in daha ehil olduğu şeklinde görüş bildirenlerin oranının yüzde 56'yı bulması. Bunun aksini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 5. Almanların yüzde 36'sı Putin'i daha sempatik buluyor. Ankete katılanların çoğunun yanıtlamadığı "Hangisini daha sempatik buluyorsunuz?" sorusuna "Trump daha sempatik" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 6.

Putin mi daha güçlü, yoksa Trump mı? Almanların yüzde 44'ü Putin, yüzde 29'u ise Trump diyor.

Trump antipatisi muhafazakâr Alman seçmenler arasında da oldukça yaygın. Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine oy verenlerin çoğunluğu Putin'i daha işinin erbabı, daha sempatik ve daha güçlü görüyor. Anketin ortaya çıkardığı bir diğer sonuç ise Trump'ı daha tehlikeli bulan muhafazakârların oranının yüzde 66 ile ortalamanın iki puan üzerinde olması.