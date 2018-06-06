HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Almanların yıldız astronotu ikinci uzay yolculuğunda

06.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

Almanların "Astro Alex" lakabını yakıştırdığı ESA astronotu Alexander Gerst, kariyerinin ikinci uzay yolculuğuna çıktı.

Almanların yıldız astronotu ikinci uzay yolculuğunda

Sözkonusu misyon ile Gerst, astronomi tarihine geçecek.Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Büyük Berlin Planetaryumu'ndaki etkinliğine katılan yüzlerce kişi, Almanya'nın yıldız astronotu Alexander Gerst için bir aradaydı. Gerst ikinci uzay yolculuğuna çıkmadan bir dakika önce salon sessizliğe gömülüyor. Misyon başladıktan saniyeler sonraysa salon alkışlarla yıkılıyor.

Gerst'in içerisinde bulunduğu Soyuz füzesi, Kazakistan'ın Baykonur Kozmodromu'ndan Çarşamba gününün öğlen saatlerinde hiçbir sorun yaşanmadan ateşlendi.

Alman astronot Alexander Gerst, ikinci misyonu için uzaya gitti. Gerst, uzun süreli "Horizons" (Ufuklar) misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) ilk Alman komutan olarak tarihe geçecek. Gerst daha önce 2014 yılında ISS'te yaklaşık altı ay geçirmişti.

"Astro Alex"

Almanya'da "Astro Alex" lakabıyla da anılan Gerst, Aralık ayı ortasına kadar ISS'te yaşayacak ve çalışacak. Gerst, Ekim ayından itibaren liderliği devralarak tarihte bu görevi üstlenen ilk Alman ve ikinci Avrupalı olacak.

Bugünkü fırlatma işleminin hazırlık sürecinde yer alan ESA astronotu Samantha Cristoforetti, bugün Gerst'in nasıl bir ruh hali içerisinde bulunduğunu gayet iyi bildiğini söylüyor. Cristoforetti, "Bu hem sevinç hem de bir rahatlama anı" diyor, "Bunun için çok uzun süre çalıştım" sözlerini söylüyor.

Bu başarılı fırlatmada aynı Cristoforetti gibi ISS'deki astronotların denetiminden sorumlu olan Susanne Altenberger'in de epey alın teri var. İki yıldır Gerst ile birlikte bugün için çalışan Altenberger, "Yukarıda deneylere başlandığında, her şeyin planlandığı gibi çalışmasından emin olmak amacıyla aşağıdan astronotlarla iletişim kuruyoruz" diyor.

Yeni nesil mikroskop denenecek

Yeryüzünden 400 kilometre ötedeki ISS'de Gerst, meslektaşlarıyla birlikte bilimin bir kademe aşama kaydetmesi için çalışacak. Ekip, biyoloji, fizik ve kimya alanında yapacakları birçok deneyin yanı sıra yeni nesil bir teleskobu deneyecek. Sözkonusu teleskoptan, hücrelerde yaşanan süreçleri canlı olarak gözlemlemede fayda sağlanması bekleniyor.

Deneylerin yeryüzündeki kısmını ise Altenberger ve ekibi yürütecek. "Biz bir nevi yeryüzündeki yardımcı el olacağız."

Altenberger, Gerst altı aylığına gezegenden ayrılmadan hemen önce gayet kendinden emin bir izlenim veriyor: "Bu sürenin Alex için muhteşem bir zaman olacağına inanıyorum. Ama bir o kadar da yapılması gereken çok iş var. Kendisine başarılar diliyorum."

DW,AFP/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Trump’tan İftar YemeğiTrump’tan İftar Yemeği
Gauland hakkında suç duyurusunda bulunulduGauland hakkında suç duyurusunda bulunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

İlginizi Çekebilir

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'li isimden kavga çıkaracak açıklama: Dizlerinin üzerine çöküp yalvardı

ABD'li isimden kavga çıkaracak açıklama: Dizlerinin üzerine çöküp yalvardı

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Dünya bunu konuşuyor! Seçim çalışmaları sırasında şehirdeki her kadını dudaktan öptüm

Dünya bunu konuşuyor! Seçim çalışmaları sırasında şehirdeki her kadını dudaktan öptüm

Hollanda Başbakanı Rutte kendi döktüğü kahveyi kendi temizledi

Hollanda Başbakanı Rutte kendi döktüğü kahveyi kendi temizledi

Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması

Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması

15 aylık bebek yatağından kaçtı, yöntemi dudak ısırttı

15 aylık bebek yatağından kaçtı, yöntemi dudak ısırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.