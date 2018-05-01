Almanya 2018 doğal kaynaklarını tüketti

82 milyon nüfuslu ülke yılın geri kalanını "doğaya borçlu" geçirecek.Global Footprint Network araştırma kuruluşu, Almanya'nın 2018 doğal kaynaklarını şimdiden tükettiğini açıkladı. Almanya kalkınma ve çevre örgütü Germanwatch da Almanya'nın bugünden itibaren "gelecek nesillerin ve Güney'deki insanların kaynaklarını tüketerek" geçireceğini duyurdu.

Geçen yıl Almanya'da yıllık kaynaklar bu yılkinden bir hafta önce tüketilmişti. Germanwatch, 2018'de bu noktaya bir hafta daha geç gelinmesinin hava durumuna bağlı karbondioksit emisyonu değişiklikleri ile ilgili olduğunu açıkladı.

Örgüt, dünya genelinde tüm insanların Almanya'daki gibi yaşaması ve tüketmesi halinde, insanlığın üç dünyaya daha ihtiyacı olacağı uyarısını yineledi. Germanwatch, insanların ve ekonominin "ekolojik ayak izlerini" küçültmesi gerektiğine dikkat çekti.

Germanwatch örgütünden Julia Otten, "Bu gün karbondioksit (CO2) salınımımızı azaltmamız gerektiğini gösteriyor, bu miktar 2009'dan beri azalmadı" dedi. Otten, özellikle enerji tedariki ve ulaşımdaki emisyon konusunda harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.