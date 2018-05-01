HABER

Almanya 2018 doğal kaynaklarını tüketti

01.05.2018 22:42 | Son Güncelleme

Almanya 1 Mayıs itibariyle sahip olduğu sürdürülebilir doğal kaynaklardan 2018'e düşen payı tüketti.

Almanya 2018 doğal kaynaklarını tüketti

82 milyon nüfuslu ülke yılın geri kalanını "doğaya borçlu" geçirecek.Global Footprint Network araştırma kuruluşu, Almanya'nın 2018 doğal kaynaklarını şimdiden tükettiğini açıkladı. Almanya kalkınma ve çevre örgütü Germanwatch da Almanya'nın bugünden itibaren "gelecek nesillerin ve Güney'deki insanların kaynaklarını tüketerek" geçireceğini duyurdu.

Geçen yıl Almanya'da yıllık kaynaklar bu yılkinden bir hafta önce tüketilmişti. Germanwatch, 2018'de bu noktaya bir hafta daha geç gelinmesinin hava durumuna bağlı karbondioksit emisyonu değişiklikleri ile ilgili olduğunu açıkladı.

Örgüt, dünya genelinde tüm insanların Almanya'daki gibi yaşaması ve tüketmesi halinde, insanlığın üç dünyaya daha ihtiyacı olacağı uyarısını yineledi. Germanwatch, insanların ve ekonominin "ekolojik ayak izlerini" küçültmesi gerektiğine dikkat çekti.

Germanwatch örgütünden Julia Otten, "Bu gün karbondioksit (CO2) salınımımızı azaltmamız gerektiğini gösteriyor, bu miktar 2009'dan beri azalmadı" dedi. Otten, özellikle enerji tedariki ve ulaşımdaki emisyon konusunda harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Ekolojik ayak izi nedir?

Doğal yaşam üzerinde yaratılan etki ve kişilerin veya toplulukların kaynak kullanımı ekolojik ayak izi kavramıyla ölçülüyor. Almanya ekolojik ayak izi baz alındığında, dünyadaki ülkeler arasında en üst çeyrek arasında yer alıyor.

Dünyadaki doğal kaynaklarının tükenmesinin ise Ağustos ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Global Footprint Network, her yıl "dünya tükenme gününde" mevcut doğal kaynaklar ile tüketim alışkanlıkları arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor.

dpa,DW/BÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli olduSaadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Tarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyorTarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyor
CHP'nin aday Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacakCHP'nin aday Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İlginizi Çekebilir

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!

Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!

Kendisini boğulmaktan kurtaran polis ve cankurtarana dava açtı

Kendisini boğulmaktan kurtaran polis ve cankurtarana dava açtı

Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı

Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı

Bu fotoğtaf Menbiç'te çekildi! İlk kez görüntülendiler

Bu fotoğtaf Menbiç'te çekildi! İlk kez görüntülendiler

IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.