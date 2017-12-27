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Almanya 40 Selefi kadını izlemeye aldı

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 02:54 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya, Anayasayı Koruma Teşkilatı hapisteki eşlerinin yerini aldığından şüphelendiği 40 radikal İslamcı kadını izlemeye aldı.

Almanya 40 Selefi kadını izlemeye aldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın radikal İslamcı Selefi çevrelere mensup bazı kadınları izlemeye aldığı belirtildi.

Eyaletin Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkhard Freier, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, eyalette Selefilerin kadın grubunda faaliyet gösteren yaklaşık 40 kadının mercek altına alındığını söyledi. Freier, bu kadınların hapiste bulunan ve yönetici konumundaki erkeklerin yerini aldıklarını belirtti.

Freier, izlemeye alınan kadınların kapsamlı bir programı olduğunu "çocuk bakımından, aşçılığa, yerine getirilmesi gereken dini vecibelerden, inanmayanlara karşı nefrete kadar geniş bir yelpazede" faaliyet gösterdiklerini belirtti. Freier, Selefi ağının internette propanganda yaptığını ve misyoner saldırgan bir tutum izlediğini de sözlerine ekledi.

SELEFİ NESİLLER YETİŞİYOR

Selefi kadınların çocuklarını küçük yaştan itibaren Selefi kurallarına göre yetiştirdiğini dile getiren Freier, bunun da Selefiliğin bir "aile meselesine” dönüşmesine, ileride Selefi toplum gruplarının oluşmasına olanak tanıdığını vurguladı.

Freier gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu, her Selefi'nin bir terörist olduğu anlamına gelmiyor. Ancak son yıllarda Avrupa'da karşılaştıklarımız Selefi çevrelerden" dedi.

Alman haber ajansı dpa'nın aralık ortasında yayınlanan bir haberinde gizli servisin edindiği istihbarat bilgilerine göre Almanya'da çok sayıda kadın ve gencin terör saldırısı düzenleme kapasitesine sahip "İslamcı tehlike" olarak sınıflandırıldığı belirtilmişti.

(Deutsche Welle Türkçe)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya istihbarat Selefi

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