Almanya Afrin operasyonunu konuşuyor: Türk-Kürt çatışması...

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Heidelberg'de yayınlanan Rhein-Neckar-Zeitung'da Türkiye'nin Afrin harekatı bağlamında Türkiye, Almanya ve Kürtler arasındaki ilişkiye dikkat çekiliyor:

HÜKÜMET NATO ORTAĞI TÜRKİYE'YE TERS GİDER Mİ?

"İyi Kürtler, kötü Kürtler. Kısa süredir Türkiye Suriye'de Alman silahlarıyla Kürtlerle savaşıyor. Federal hükümetten kaynaklanan bu durum epey bir saçma göründüğü için, görevdeki Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel perşembe günü Türkiye'deki Alman tanklarını modernize etme planını durdurdu. Buna nihayetinde gelecek hükümet karar verecek. Peki, o zaman yeni hükümet NATO ortağı Türkiye'ye ters gider mi? Gabriel, Merkel, von der Leyen – hepsi delice bir savaşta yer aldı. Ve bunu sanki her şey normalmişçesine yaptılar. Bu insana ne yazık ki Trump'ı anımsatıyor."

ALMAN ŞEHİRLERİNİ DE SAVAŞ BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜRMESİNE İZİN VEREMEZ

Karlsruhe'de yayınlanan Badische Neueste Nachrichten'da da Türkiye ile silah ticaretine ve Kürt protestolarının rolüne değiniliyor: "NATO'nun yükümlülükleri bir yana, Almanya artık, Alman üretimi ağır silahlarla karmaşık Suriye savaşında yeni ve tehlikeli cepheler açan müttefiklerini silahlandıramaz. Leopard tanklarının modernizasyonuna 'hayır' denmesi iç politika bağlamında da doğru: Federal hükümet, Türk-Kürt savaşına dolaylı bir katılımın Alman şehirlerini de savaş bölgesine dönüştürmesine izin veremez. Son günlerdeki Kürt protesto dalgası açık bir uyarı niteliği taşıyor. Eğer siyasetçiler, tartışmalı silah ihracatı konusunu temelden ele alma fırsatını kullanırsa daha da iyi olacak."