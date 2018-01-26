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Almanya Afrin operasyonunu konuşuyor: Türk-Kürt çatışması...

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 09:49 | Son Güncelleme 5 saat önce

Alman gazetesi Badische Neueste Nachrichten, TSK'nın envanterinde bulunan Leopard tanklarının modernizasyonuna 'hayır' denmesi iç politika bağlamında da doğru olduğunu savundu: "Federal hükümet, Türk-Kürt savaşına dolaylı bir katılımın Alman şehirlerini de savaş bölgesine dönüştürmesine izin veremez. Son günlerdeki Kürt protesto dalgası açık bir uyarı niteliği taşıyor. Eğer siyasetçiler, tartışmalı silah ihracatı konusunu temelden ele alma fırsatını kullanırsa daha da iyi olacak."

Almanya Afrin operasyonunu konuşuyor: Türk-Kürt çatışması...

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Heidelberg'de yayınlanan Rhein-Neckar-Zeitung'da Türkiye'nin Afrin harekatı bağlamında Türkiye, Almanya ve Kürtler arasındaki ilişkiye dikkat çekiliyor:

HÜKÜMET NATO ORTAĞI TÜRKİYE'YE TERS GİDER Mİ?

"İyi Kürtler, kötü Kürtler. Kısa süredir Türkiye Suriye'de Alman silahlarıyla Kürtlerle savaşıyor. Federal hükümetten kaynaklanan bu durum epey bir saçma göründüğü için, görevdeki Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel perşembe günü Türkiye'deki Alman tanklarını modernize etme planını durdurdu. Buna nihayetinde gelecek hükümet karar verecek. Peki, o zaman yeni hükümet NATO ortağı Türkiye'ye ters gider mi? Gabriel, Merkel, von der Leyen – hepsi delice bir savaşta yer aldı. Ve bunu sanki her şey normalmişçesine yaptılar. Bu insana ne yazık ki Trump'ı anımsatıyor."

ALMAN ŞEHİRLERİNİ DE SAVAŞ BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜRMESİNE İZİN VEREMEZ

Karlsruhe'de yayınlanan Badische Neueste Nachrichten'da da Türkiye ile silah ticaretine ve Kürt protestolarının rolüne değiniliyor: "NATO'nun yükümlülükleri bir yana, Almanya artık, Alman üretimi ağır silahlarla karmaşık Suriye savaşında yeni ve tehlikeli cepheler açan müttefiklerini silahlandıramaz. Leopard tanklarının modernizasyonuna 'hayır' denmesi iç politika bağlamında da doğru: Federal hükümet, Türk-Kürt savaşına dolaylı bir katılımın Alman şehirlerini de savaş bölgesine dönüştürmesine izin veremez. Son günlerdeki Kürt protesto dalgası açık bir uyarı niteliği taşıyor. Eğer siyasetçiler, tartışmalı silah ihracatı konusunu temelden ele alma fırsatını kullanırsa daha da iyi olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Kürt Türk Almanya TSK Afrin Leopard

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Almanya 20 sene sonra keşke Türkiyeye yamuk yapmasaydık diyeceksiniz...
Kürtlerden korkuyorsunuzda Türkler in eli armut mu toplayacak
TÜRK'ÜN TÜRK'TEN BAŞKA DOSTU OLMADIĞI ÇOK AÇIK...
@mercan_2538 senin hiç kürt arkadaşın yok mu sen kimsin lan kime hizmet ediyorsun da etnik ayrımcılık yapıyor almanya vb. ülkelerin ekmeğin eyağ sürüyorsun ajanmısın lan sen
Türk Kürt savaşı yok. bekala Kürtler ve Türkler dost gibi elele kolkola yaşamaktadır. en samimi olduğumuz türk ve kürt kardeşlerimiz yok mu yanımınzda, bir sorun yaşıyor muyuz hayır. avrupa sürekli böyle bir çatışmanın içine sokmak istemektedir bizi. terörist ister Türk olsun, ister Kürt olsun ister avrupalı, ister amerikalı nereli olursa olsun teröristtir, terörün ırkı yoktur. bu ülkede yaşayan herkes ırkı ne olursa olsun İSLAM SANCAĞI ALTINDA ve millet adı altında kardeştir.
Beslediğiniz itler(teröristler) günü gelecek sizi de ısıracaktır. Korkunun ecele faydası yok.
siz kimsiniz yaaa ..önce kendinizi yargılayın..sabun yaptıgınız yahudileri unuttunuz galiba...!!!!
MÜSLÜMANLA İMANSIZLARIN SAVAŞI ECNEBİLER RAHATLADINIZMI
Şakıldaklı PKK koca Almanya yı korkutmuş öyle mi? Türkten korkmuyor PKK lılardan korkuyorsunuz ha ? Yazıklar olsun size.
Yumurta kapıya gelince mi aklımız başınıza geldi? Almanya'dan kullanılmış alınan 354 adet LEOPARD 2A4 tanklarını 10 seneden beri modernize ettirmeyen uyuyanlar yan gelip yatanlar hesap vermelidir.
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