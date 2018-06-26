Almanya AKP’yi Seçen Türkler’in Topluma Uyumunu Tartışıyor

Almanya’da yaşayan seçmenlerin çoğunun Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi seçmesi sonrasında ülkede uyum politikası tartışmaları yeniden alevlendi. Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan, Almanya'daki seçmenlerin yüzde 64,7’sinin oyunu aldı. AKP ise yüzde 55,6 oy oranı ile en çok oy alan parti oldu.

Özellikle Erdoğan ile AKP'nin zaferini kutlamak için Berlin, Köln, Hamburg başta olmak üzere Almanya’nın büyük kentlerinde sokaklarda görülen konvoylar eleştirilerin odak noktasını oluştururken, Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya’da yaşayan Türkler’de “uyum eksikliği” olduğunu öne sürdü.

Erdoğan’a desteğin Almanya’da yüzde 65’i bulmasının “düşündürücü” olduğunu belirten Kramp-Karrenbauer, "Geçmişte uyum konusunda yapılan hatalar nedeniyle de, söz konusu insanların kendilerini Almanya’nın vatandaşı değil, Türk olduklarını konusunu sorgulamalıyız" dedi.

Erdoğan ve AKP’ye oy veren Türk seçmenini sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) seçmeniyle karşılaştıran Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, sokak kutlamalarını yadırgadığını açıkladı. Uyum politikalarının yetersiz kaldığını belirtilen Stamp, AKP’ye oy verenlerin Almanya için Alternatif (AfD) seçmenleri gibi "otoriter popülizme kandıklarını" iddia etti.