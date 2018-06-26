Almanya AKP’yi Seçen Türkler’in Topluma Uyumunu Tartışıyor

Almanya’da yaşayan seçmenlerin çoğunun Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi seçmesi sonrasında ülkede uyum politikası tartışmaları yeniden alevlendi. Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan, Almanya'daki seçmenlerin yüzde 64,7’sinin oyunu aldı. AKP ise yüzde 55,6 oy oranı ile en çok oy alan parti oldu.
Özellikle Erdoğan ile AKP'nin zaferini kutlamak için Berlin, Köln, Hamburg başta olmak üzere Almanya’nın büyük kentlerinde sokaklarda görülen konvoylar eleştirilerin odak noktasını oluştururken, Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya’da yaşayan Türkler’de “uyum eksikliği” olduğunu öne sürdü.
Erdoğan’a desteğin Almanya’da yüzde 65’i bulmasının “düşündürücü” olduğunu belirten Kramp-Karrenbauer, "Geçmişte uyum konusunda yapılan hatalar nedeniyle de, söz konusu insanların kendilerini Almanya’nın vatandaşı değil, Türk olduklarını konusunu sorgulamalıyız" dedi.
Erdoğan ve AKP’ye oy veren Türk seçmenini sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) seçmeniyle karşılaştıran Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, sokak kutlamalarını yadırgadığını açıkladı. Uyum politikalarının yetersiz kaldığını belirtilen Stamp, AKP’ye oy verenlerin Almanya için Alternatif (AfD) seçmenleri gibi "otoriter popülizme kandıklarını" iddia etti.
Alman basınında çıkan yorumlarda da Almanya'daki Türkler’in Erdoğan'ı tercih etmesinin nedenleri irdelenirken, Avrupa’nın diğer ülkelerinde de benzer sonuçlar alındığı, buna karşın ABD ve İngiltere’de yaşayan Türk seçmenlerin çoğunluğunun CHP adayı Muharrem İnce’yi seçtiği belirtildi. Değişik sonuçları göçmenlerin bulundukları ülkelerdeki profilleriyle açıklayan Uyum Araştırmaları Vakfı’ndan Yunus Ulusoy, Almanya başta olmak üzere Avrupa’daki göçmenlerin dindar-muhafazakar kökenleri olduğunu, bu nedenle de kendilerini AKP’ye daha yakın hissettiklerini savunuyor.
Öte yandan bugün Berlin’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’le biraraya gelen Başbakan Merkel, bir kez daha AB ve Türkiye arasında 2016’dan bu yana uygulanan mülteci anlaşmasını övdü. Anlaşmanın karşılıklı olarak başarıyla yaşama geçirildiğini belirten Merkel, Avrupa’ya mülteci göçünü sınırlandırmak için benzer anlaşmaların Fas ve Cezayir’le de imzalanmasını hedeflediklerini açıkladı. Dün seçimde elde ettiği başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Merkel, mesajında "Ortadoğu'daki köklü değişimlerin Almanya ve Türkiye'yi etkilediğini ve Türkiye'nin bu konuda büyük sorumluluk gösterdiğini" vurgulayarak dolaylı şekilde AB - Türkiye anlaşmasını övmüştü.
Almanya için Alternatif (AfD) Meclis Grubu Başkanı Alice Weidel ise Türkiye ile mülteci anlaşmasına bağlı yürütülen işbirliğinin sona ermesi gerektiğini savundu. Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Sarah Wagenknecht ise, Erdoğan’ın zaferi sonrasında, Türkiye ile AB arasında yürütülen müzakerelerin sona erdirilmesini istedi.
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