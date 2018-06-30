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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in planı belli oldu! Mülteciler konusunda 14 ülkeyi ikna etti

30.06.2018 22:46 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koalisyon ortaklarına gönderdiği mektupta sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkeye hızla gönderilmesi konusunda 14 ülkeyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Brüksel'de bu hafta AB liderleri tarafından kabul edilen anlaşma ise önce Avrupa'da daha sonra da Kuzey Afrika'da "kontrollü işlem merkezleri" oluşturulmasını içeriyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in planı belli oldu! Mülteciler konusunda 14 ülkeyi ikna etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hükümetin mülteci krizini çözmeye yönelik ve koalisyonun dağılması riskine karşı planları belli oldu.

İki koalisyon partisinin liderlerine gönderilen mektupta, Merkel'in Almanya'ya girmeye çalışan sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkeye hızla gönderilmesi konusunda 14 ülkeyle anlaşmayı garantilediği bildirildi.

Merkel'in mülteci politikasını eleştirenler arasında bulunan Macaristan, Polonya ve Çekya'nın da anlaşmayı kabul ettiği belirtildi. Ancak Macaristan sözcüsü Almanya ile anlaşıldğı iddialarını reddetti. Mektupta adı geçen diğer ülkeler ise Belçika, Fransa, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç.

"SADECE YÜZDE 15"

Şu anda Almanya'ya girmeyi başarmış sığınmacılardan sadece yüzde 15'i ilk kaydedildikleri ülkeye gönderilmiş durumda. Merkel'in mektubunda bahsedilen anlaşmayla bu rakamın hızla artması bekleniyor.

Almanya'da sığınmacıların toplandığı kabul merkezlerinden en büyükleri, bu kişilerin durumları incelenirken tutulacağı yer olacak.

Almanya halihazırda Yunanistan ve İspanya ile geri kabul anlaşmaları imzalamış durumda.

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KONTROLLÜ İŞLEM MERKEZLERİ

Hızlı dönüş anlaşmalarının özellikle koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi lideri ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i memnun etmesi hedefleniyor. Seehofer, başka bir AB ülkesinde kayıtlı olan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyordu. Mülteci politikaları konusunda Merkel'i ağır şekilde eleştiren Seehofer, Almanya'nın güney sınırını Merkel'in rızası olmadan kapatma tehdidinde de bulunmuştu.

Brüksel'de bu hafta AB liderleri tarafından kabul edilen anlaşma ise önce Avrupa'da daha sonra da Kuzey Afrika'da "kontrollü işlem merkezleri" oluşturulmasını içeriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Angela Merkel Almanya mülteci Suriyeliler

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