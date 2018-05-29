Seçim sürecinde AK Parti'ye miting yasağı konulması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerilim yaşayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan'ı Berlin'e davet etti.
Ancak Merkel'in davetinin, seçimlerden sonrası için geçerli olduğu da bildirildi.
Çavuşoğlu, Solingen faciasının 25. yılı anma törenlerinin ardından yaptığı açıklamada, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini ifade etti.
Erdoğan'a yapılan davetin, Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta düzenlenen anma törenindeki görüşme esnasında dile getirildiği öğrenildi.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluile birlikte, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk için düzenlenen anma törenine katılmıştı.
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
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