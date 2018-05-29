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Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2018 16:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la miting gerilimi yaşayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan'ı Berlin'e davet etti.

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti

Seçim sürecinde AK Parti'ye miting yasağı konulması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerilim yaşayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan'ı Berlin'e davet etti.

Ancak Merkel'in davetinin, seçimlerden sonrası için geçerli olduğu da bildirildi.

ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI

Çavuşoğlu, Solingen faciasının 25. yılı anma törenlerinin ardından yaptığı açıklamada, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini ifade etti.

Erdoğan'a yapılan davetin, Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta düzenlenen anma törenindeki görüşme esnasında dile getirildiği öğrenildi.

SOLİNGEN KATLİAMININ ANMA TÖRENİNE KATILMIŞTI

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluile birlikte, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk için düzenlenen anma törenine katılmıştı.

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Angela Merkel Almanya erdoğan davet seçim Berlin 24 haziran

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