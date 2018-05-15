Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yazılı açıklamasına göre, Merkel, görüşmede, İsrail devletinin 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Gazze'deki gelişmelerin ışığında, şiddetin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.
"BARIŞÇIL GÖSTERİLER HUZURSUZLUK YARATMAK İÇİN KÖTÜYE KULLANILIYOR"
Merkel ayrıca, Almanya'nın, İsrail'in güvenlik endişelerini anlayışla karşıladığını, düşünce özgürlüğü ve huzursuzluk yaratmak amacıyla barışçıl gösteri hakkının kötüye kullanılmaması gerektiğini ifade etti.
İRAN KONUSUNDA İKİ TARAF DA KAYGILI
Seibert, açıklamasında, Merkel'in, İran sorumluluklarını yerine getirdiği sürece, Almanya'nın, İngiltere ve Fransa gibi İran ile olan nükleer anlaşmaya sadık kalacağını bildirdiğini aktararak, "Her iki lider, İran'ın balistik füze programından, ayrıca Suriye, Irak ve Yemen gibi bölge ülkelerinde oynadığı istikrarsızlık yaratan rolünden kaygı duyduklarını ifade etmişlerdir." dedi.
Seibert, Başbakan Merkel'in görüşmede, İran'ın Golan tepelerindeki İsrail mevzilerine yönelik saldırılarını da kınadığını ve İsrail'in kendini savunma hakkının bulunduğuna vurgu yaptığını kaydetti.
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