Almanya Başbakanı Angela Merkel Ürdün ve Lübnan'ı kapsayan gezisinin ilk durağında Amman'da temaslarda bulundu. Amman'daki Alman-Ürdün Üniversitesi'ni ziyaret eden Merkel, üniversitedeki etkinlikte 150 öğrenciyle Suriye savaşının yanı sıra eğitim ve kadınların desteklenmesi gibi konuları tartıştı.

Almanya'ya gelen çok sayıda sığınmacının Almanya açısından zor bir görev olduğunu belirten Merkel, "Bu durumun yanı sıra halkımızın da istek ve endişeleri söz konusu. Hepsi bir dengede tutulmak zorunda" dedi.

Bir öğrencinin, "Almanya'da Almanya için Alternatif'in (AfD) seçimlerde yakaladığı başarı nedeniyle Almanya'da yabancılar ırkçılıktan korkuyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Genel olarak endişelenmenize gerek yok" yanıtını verdi.

2005 yılında kurulan Alman-Ürdün Üniversitesi'nde toplam 4 bin 300 öğrenci okuyor. Öğrenciler eğitimleri sırasında bir yıl Almanya'da eğitim görmek zorundalar.

Kral'la görüşecek

Almanya Başbakanı Merkel Ürdün'de Kral 2'nci Abdullah'la da bir araya gelecek. Görüşmede Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Ürdün'e sığınan Suriyelilerin durumu ele alınacak. Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de masaya yatırılacak. Görüşmeye Veliaht Prens El Hüseyin İbn Abdullah'ın da katılması bekleniyor.