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Almanya Başbakanı Merkel'den İran uyarısı

21.06.2018 15:39 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel Ürdün ziyaretinde İran'la yapılan nükleer anlaşmanın arkasında durduğunu yineledi ancak Tahran'ı "agresif eğilimler" içinde olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Almanya Başbakanı Merkel'den İran uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Ürdün ve Lübnan'ı kapsayan gezisinin ilk durağında Amman'da temaslarda bulundu. Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'la görüşen Merkel buluşmanın ardından açıklama yaptı. Almanya'nın Ürdün'e 100 milyon dolar ek kredi vereceğini duyuran Merkel, söz konusu kredinin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Amman'dan talep ettiği reformların hayata geçirilmesini kolaylaştıracağını belirtti. Almanya 100 milyon dolarlık kredinin yanı sıra Ürdün'e bu yıl 384 milyon euro kalkınma yardımı yapacak.

Merkel, Almanya ve Ürdün'ün IŞİD'le mücadele ve Suriye'deki barış sürecinde benzer görevlere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

İran uyarısı: Çözüm şart

Merkel İran'la yapılan ancak ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmaya da değindi. Bu anlaşmanın arkasında olduğunu söyleyen Merkel, diğer yandan Tahran'ın Suriye ve Yemen'deki savaşlara müdahale etmesini eleştirdi. Merkel bu bağlamda Tahran'ın "agresif eğilimler" içinde olduğunu gördüğünü söyleyerek, "Bu durum sadece dile getirilmekle kalmamalı, aynı zamanda çözüm de şart" dedi. Ortadoğu sorununda ise iki devletli çözümü savunduğunu vurguladı.

Alman-Ürdün Üniversitesi'ni ziyaret etti

Amman'daki öğleden önce Alman-Ürdün Üniversitesi'ni ziyaret ederek, üniversitedeki etkinlikte 150 öğrenciyle Suriye savaşının yanı sıra eğitim ve kadınların desteklenmesi gibi konuları tartıştı.

Almanya'ya gelen çok sayıda sığınmacının Almanya açısından zor bir görev olduğunu belirten Merkel, "Bu durumun yanı sıra halkımızın da istek ve endişeleri söz konusu. Hepsi bir dengede tutulmak zorunda" dedi.

Bir öğrencinin, "Almanya'da Almanya için Alternatif'in (AfD) seçimlerde yakaladığı başarı nedeniyle Almanya'da yabancılar ırkçılıktan korkuyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Genel olarak endişelenmenize gerek yok" yanıtını verdi.

2005 yılında kurulan Alman-Ürdün Üniversitesi'nde toplam 4 bin 300 öğrenci okuyor. Öğrenciler eğitimleri sırasında bir yıl Almanya'da eğitim görmek zorundalar.

Merkel Alman askerlerini de ziyaret edecek

Merkel Türk hükümetiyle yaşanan siyasi sorunların ardından İncirlik'ten Ürdün'deki El Azrak Üssü'ne sevk edilen Alman askerlerini de ziyaret edecek. Merkel akşam saatlerinde ise Lübnan'a geçecek. Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermemesi ile başlayan ve aylar süren tartışmalar sonrasında İncirlik'te görevli Alman askeri birliğinin Ürdün'e taşınması kararlaştırılmıştı.

DW,rtr,AFP/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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