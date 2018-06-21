Almanya Başbakanı Merkel'den İran uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Ürdün ve Lübnan'ı kapsayan gezisinin ilk durağında Amman'da temaslarda bulundu. Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'la görüşen Merkel buluşmanın ardından açıklama yaptı. Almanya'nın Ürdün'e 100 milyon dolar ek kredi vereceğini duyuran Merkel, söz konusu kredinin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Amman'dan talep ettiği reformların hayata geçirilmesini kolaylaştıracağını belirtti. Almanya 100 milyon dolarlık kredinin yanı sıra Ürdün'e bu yıl 384 milyon euro kalkınma yardımı yapacak.

Merkel, Almanya ve Ürdün'ün IŞİD'le mücadele ve Suriye'deki barış sürecinde benzer görevlere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

İran uyarısı: Çözüm şart

Merkel İran'la yapılan ancak ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmaya da değindi. Bu anlaşmanın arkasında olduğunu söyleyen Merkel, diğer yandan Tahran'ın Suriye ve Yemen'deki savaşlara müdahale etmesini eleştirdi. Merkel bu bağlamda Tahran'ın "agresif eğilimler" içinde olduğunu gördüğünü söyleyerek, "Bu durum sadece dile getirilmekle kalmamalı, aynı zamanda çözüm de şart" dedi. Ortadoğu sorununda ise iki devletli çözümü savunduğunu vurguladı.