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Almanya beyin göçünü engellemek istiyor

31.05.2018 09:12 | Son Güncelleme

Yapay zeka alanında çalışan bilim insanlarının yurtdışına göç etmesine engel olmayı planladıklarını söyleyen Başbakan Merkel, "En iyi biziz demek yetmiyor" dedi.

Almanya beyin göçünü engellemek istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yapay zeka araştırmaları alanında yurtdışına yaşanan beyin göçünü engellemek istediklerini söyledi.

İki günlük Portekiz ziyareti kapsamında Merkel, mevkidaşı Antonio Costa ile Çarşamba günü Porto Üniversitesi'nde bir seminere katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Merkel, "Belki de rekabet edebilmek adına bazı noktalarda esnekliklerimizi artırmamız gerekiyor" dedi.

Almanya'da yapay zeka alanında çalışan bilim insanları arasında büyük bir beyin göçü olduğunun altını çizen Başbakan, "Yalnızca 'Aman, aslında bizde her şey daha güzel ve biz daha kibarız' demek yetmiyor" sözlerini sarf etti. Merkel, sözkonusu bu beyin göçünün bu araştırmacıların diğer çalışanlara göre "on kat daha fazla para kazanmasına rağmen" gerçekleştiğini belirtti.

Alman Sanayiciler Federasyonu (BDI), kısa süre önce federal hükümete bu konuda "daha yüksek tempoda" çalışma çağrısı yapmıştı.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapay zeka alanında çift taraflı bir araştırma merkezi kurma konusunda fikir birliğine varan Merkel, AB Komisyonu'nun bilimsel araştırma projesi "Horizon 2020" (Ufuk 2020) için daha fazla bütçe ayırma teklifini de memnuniyetle karşılamıştı.

Angela Merkel, Perşembe günü Lizbon'da Portekiz'in sosyalist başbakanı Costa ile görüşecek. İki liderin görüşme kapsamında ağırlıklı olarak AB'ye ilişkin mali konuları ve mülteci politikasını masaya yatırmaları bekleniyor.

Portekiz lideri Costa, Euro Grubu bünyesinde daha güçlü bir Avrupa için reformlara gidilmesinin en büyük destekçilerinden biri olarak kabul ediliyor.

rtr,dpa/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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