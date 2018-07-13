Almanya Bin Ladin'in eski korumasını geri getirecek

, mahkemenin yasaklamasına rağmen Almanya’dan Tunus’a sınır dışı edildi. Mahkeme şimdi Yabancılar Dairesi’nin Tunus vatandaşını ülkeye geri getirmesini istiyor.El Kaide terör örgütünün eski lideri Usame Bin Ladin'in Almanya'dan Tunus’a sınır dışı edilen eski korumasının mahkeme kararıyla tekrar Almanya'ya geri getirilmesi talep edildi. Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Sami A.’nın sınır dışı edilmesinin “ağır bir şekilde hukuka aykırı” olduğuna ve "hukuk devletinin temel ilkelerini ihlal ettiğine” hükmetti. Mahkeme, Sami A.'nın bu nedenle "derhal Almanya'ya geri getirilmesi ve masrafları Yabancılar Dairesi'nin karşılaması” yönünde karar aldı.
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Mülteciler Bakanlığı ise Bochum Belediyesi Yabancılar Dairesi ile birlikte mahkeme kararına itiraz edeceklerini duyurdu.
Emniyet makamları tarafından "tehlikeli bir İslamcı” olarak nitelendirilen Sami A. Cuma sabahı polis eşliğinde Düsseldorf'tan ülkesi Tunus'a gönderilmişti. Ancak Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Sami A.'nın işkence görmeyeceği yönünde Tunus'tan diplomatik güvence istendiğini, ancak güvence gelmediği için, sınır dışı edilmesinin söz konusu olamayacağına hükmetmişti.
Mahkemenin kararı, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ne ancak Sami A. uçaktayken ulaşmış, mahkeme yetkilileri bunun arkasında, birçok kez bilgi almak için başvurmalarına rağmen sınır dışı uygulamasının ne zaman yapılacağı konusunda hiçbir yetkilinin kendilerine açıklama yapmamasının olduğunu kaydetmişti.
Cuma sabahı Tunus'a varan Sami A.'nın gözaltına alındığı bildiriliyor. Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan Tunus Adalet Bakanlığı sözcüsü, A.'nın Almanya'da "radikal faaliyetlere” katılıp katılmadığının soruşturulduğunu belirtti.
Tüm iddiaları reddediyor
1997'de üniversite eğitimi için Almanya'ya gelen Sami A. yıllardır eşi ve çocuğuyla Bochum kentinde yaşıyordu. 2000 yılında Afganistan'daki bir El Kaide kampında askeri eğitim gördüğü ve bir süre terör örgütünün kurucusu ve lideri Usame Bin Ladin'in koruması olarak görev yaptığı iddia ediliyor. Daha sonra Almanya'da Selefi vaiz olarak faaliyet gösterdiği söylenen Sami A. tüm iddiaları reddediyor. Federal Başsavcılık'ın Sami A. hakkında cezai soruşturma başlattığı ancak hakkında yeterli kanıt bulunamaması nedeniyle soruşturmayı durdurduğu bildiriliyor.
DW,dpa/AÜ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!
Tecavüz ve cinayet kurbanı Şule Çet için kardeşinden yürek yakan çağrı
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum