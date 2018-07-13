Almanya Bin Ladin'in eski korumasını geri getirecek

, mahkemenin yasaklamasına rağmen Almanya’dan Tunus’a sınır dışı edildi. Mahkeme şimdi Yabancılar Dairesi’nin Tunus vatandaşını ülkeye geri getirmesini istiyor.El Kaide terör örgütünün eski lideri Usame Bin Ladin'in Almanya'dan Tunus’a sınır dışı edilen eski korumasının mahkeme kararıyla tekrar Almanya'ya geri getirilmesi talep edildi. Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Sami A.’nın sınır dışı edilmesinin “ağır bir şekilde hukuka aykırı” olduğuna ve "hukuk devletinin temel ilkelerini ihlal ettiğine” hükmetti. Mahkeme, Sami A.'nın bu nedenle "derhal Almanya'ya geri getirilmesi ve masrafları Yabancılar Dairesi'nin karşılaması” yönünde karar aldı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Mülteciler Bakanlığı ise Bochum Belediyesi Yabancılar Dairesi ile birlikte mahkeme kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

Emniyet makamları tarafından "tehlikeli bir İslamcı” olarak nitelendirilen Sami A. Cuma sabahı polis eşliğinde Düsseldorf'tan ülkesi Tunus'a gönderilmişti. Ancak Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Sami A.'nın işkence görmeyeceği yönünde Tunus'tan diplomatik güvence istendiğini, ancak güvence gelmediği için, sınır dışı edilmesinin söz konusu olamayacağına hükmetmişti.