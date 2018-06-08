Almanya BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğine seçildi

Almanya, Birleşmiş Milletler BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçici üyeliğine seçildi. Almanya, New York'ta BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 190 ülkenin 184'ünün oyunu aldı. Oylamada dört ülke "hayır” oyu kullanırken, iki ülke de çekimser kaldı. Almanya, 2019'dan itibaren iki yıl için BMGK'nin geçici üyeleri arasında yer alacak.

Almanya'nın BMGK üyeliğine seçileceğine kesin gözüyle bakılıyordu. İsrail'in Mayıs ayı başında beklenmedik bir şekilde adaylıktan çekilmesinin ardından Almanya'nın seçilmesinin önünde engel kalmamıştı.

Maas: Hedef krizleri engellemek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Almanya'nın BMGK'de "fark edilen, güvenilir bir üye” olacağını söyledi. Zor kararlarda Almanya'nın tutumunu açıkça ortaya koyacaklarını ifade eden Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, hedeflerinin "krizlerin oluşmasını engellemek” olduğunu vurguladı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Twitter paylaşımında Almanya'nın BMGK'ye seçilmesini "dünya çapında