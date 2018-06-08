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Almanya BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğine seçildi

08.06.2018 21:38 | Son Güncelleme

BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Almanya, Belçika, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya iki yıllığına Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğine seçildi.

Almanya BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğine seçildi

Almanya, Birleşmiş Milletler BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçici üyeliğine seçildi. Almanya, New York'ta BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 190 ülkenin 184'ünün oyunu aldı. Oylamada dört ülke "hayır” oyu kullanırken, iki ülke de çekimser kaldı. Almanya, 2019'dan itibaren iki yıl için BMGK'nin geçici üyeleri arasında yer alacak.

Almanya'nın BMGK üyeliğine seçileceğine kesin gözüyle bakılıyordu. İsrail'in Mayıs ayı başında beklenmedik bir şekilde adaylıktan çekilmesinin ardından Almanya'nın seçilmesinin önünde engel kalmamıştı.

Maas: Hedef krizleri engellemek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Almanya'nın BMGK'de "fark edilen, güvenilir bir üye” olacağını söyledi. Zor kararlarda Almanya'nın tutumunu açıkça ortaya koyacaklarını ifade eden Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, hedeflerinin "krizlerin oluşmasını engellemek” olduğunu vurguladı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Twitter paylaşımında Almanya'nın BMGK'ye seçilmesini "dünya çapında

barış ve güvenlik için taahhüt” olarak nitelendirdi.

Koalisyon ortağı SPD lideri Andrea Nahles de, Almanya'nın BMGK'ye seçilmesinin izlenen siyasetin desteklendiğine dair bir işaret olarak yorumladı. Nahles, Almanya'nın BM bünyesindeki çalışmalarının ağırlığını, iklim politikası, krizlerin önlenmesi, silahlanmanın denetimi ve insan hakları politikası olacağını söyledi.

Bugüne kadar altı kez BMGK geçici üyeliğine seçilen Almanya, son olarak 2011-2012 yılları arasında kurulda yer almıştı.

Seçilen diğer geçici üyeler

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Almanya'nın yanı sıra Belçika, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya da BMGK'nin daimi olmayan üyeliklerine seçildi.

BMGK'de ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'den oluşan beş daimi üyenin yanı sıra 10 geçici üye yer alıyor. BM Genel Kurulu tarafından iki yıllığına seçilen geçici üyelerin, daimi üyelerden farklı olarak veto hakkı bulunmuyor.

AFP,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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