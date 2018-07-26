Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya’nın Bochum kentinde bir hapishanede mantık sınırlarını aşan bir ölüm yaşandı. Almanya’da 1983-1990 yılları arasında işlediği cinayetler ortaya çıktıktan sonra 2008’de tutuklanan ve ömür boyu hapis cezası alan Egidius Schiffer, hapishanedeki hücresinde ölü bulundu.
Schiffer’ı bulan gardiyanlar şok edici bir manzarayla karşılaştı. Yapılan incelemede hücrede bulunan masa lambasındaki kabloları ampulden söken Schiffer’ın, kabloları göğüs uçlarına ve cinsel organına bağladığı belirlendi. Lambayı prize tekrar takan adamın, elektrik akımının etkisiyle geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Schiffer’ın avukatı olayda intihar ihtimali bulunmadığını, müvekkilinin mazoşist eğilimleri olduğunu ve cinsel haz almak için böyle bir yöntemi tercih etmiş olabileceğini belirtti.
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