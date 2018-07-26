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Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

Almanya'da bir hapishanede akıllara durgunluk veren bir ölüm yaşandı. Mahkumlardan biri, cinsel haz almak için hücresindeki lambanın kablolarını cinsel organına bağlayınca hayatını kaybetti.

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya’nın Bochum kentinde bir hapishanede mantık sınırlarını aşan bir ölüm yaşandı. Almanya’da 1983-1990 yılları arasında işlediği cinayetler ortaya çıktıktan sonra 2008’de tutuklanan ve ömür boyu hapis cezası alan Egidius Schiffer, hapishanedeki hücresinde ölü bulundu.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Schiffer’ı bulan gardiyanlar şok edici bir manzarayla karşılaştı. Yapılan incelemede hücrede bulunan masa lambasındaki kabloları ampulden söken Schiffer’ın, kabloları göğüs uçlarına ve cinsel organına bağladığı belirlendi. Lambayı prize tekrar takan adamın, elektrik akımının etkisiyle geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

ALMANYA

Schiffer’ın avukatı olayda intihar ihtimali bulunmadığını, müvekkilinin mazoşist eğilimleri olduğunu ve cinsel haz almak için böyle bir yöntemi tercih etmiş olabileceğini belirtti.

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