HABER

Almanya'da askeri helikopter kaza yaptı: 1 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2018 22:14 | Son Güncelleme

Almanya'nın Bayern eyaletine bağlı Hafurt-Schweinfurt Havaalanında, Alman Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin kuleye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da askeri helikopter kaza yaptı: 1 ölü

Almanya'nın Bayern eyaletine bağlı Hafurt-Schweinfurt Havaalanında, Alman Hava Kuvvetlerine ait Sikorsky CH 53 tipi nakliye helikopterinin kanatları kuleye çarptı. Kazada, havaalanı çalışanlarından 60 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Helikopterin benzin ikmali yapmak üzereyken, irtifa kaybettiği ve kanatlarının kuleye çaptığı ifade edildi. Askeri helikopterde yer alan 4 personel ise ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldı. Hafurt-Schweinfurt Havaalanında uçuş işlemleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı ifade edildi.
Helikopterden dağılan parçaların yol açtığı hasar nedeniyle kule ve uçaklarda milyonlarca Euro maddi hasar geldiği belirtilirken, kaza ile ilgili Bamberg savcılığı ve Alman Federal Silahlı Kuvvetleri soruşturma başlattı.

Alman Ordusu'nda son yıllarda ordu içerisinde skandal olaylar ve kazaların sayısında artış yaşandı. Geçtiğimiz aylarda da Tornado keşif uçağının NATO standartlarına uygun olmadığı savunma raporlarında yer almıştı.

Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldıTerör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
Takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölüTakım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya helikopter Kaza

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkutan rakam! 800 bin çocuk alkol bağımlısı

Korkutan rakam! 800 bin çocuk alkol bağımlısı

Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi

Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi

ABD'den yeni hamle: Savaş gemileri Akdeniz'e sevk ediliyor!

ABD'den yeni hamle: Savaş gemileri Akdeniz'e sevk ediliyor!

Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütü, Duma'ya ekip gönderecek

Kimyasal Silahların Yasaklanması örgütü, Duma'ya ekip gönderecek

ABD'de Türk restoranında yangın dehşeti! Camlardan atlayarak kurtuldular!

ABD'de Türk restoranında yangın dehşeti! Camlardan atlayarak kurtuldular!

Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert istifa etti

Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.