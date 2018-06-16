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Almanya'da bıçaklı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tren garında sabah saatlerinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğrayan iki kişinin ağır yaralı olduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Almanya'da bıçaklı saldırı!

Ayrıntılar geliyor...

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Almanya Berlin saldırı

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