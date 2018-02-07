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Almanya'da büyük koalisyonda anlaşma sağlandı

DÜNYA HABERLERİ | 07.02.2018 13:32 | Son Güncelleme

Almanya'daki koalisyon görüşmelerinde temel prensiplerde uzlaşma sağlandığı bildirildi. Bakanlıkların dağılımı konusunda anlaştığı bildirilen partilerin ayrıntılarla ilgili görüşmeleri devam ediyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağlandığı bildirildi.

Partilerin bakanlıkların dağılımı konusunda anlaştığı belirtilirken SPD'nin Dışişleri ve Maliye ile birlikte Çalışma ve Sosyal İşler bakanlıklarını devraldığı aktarıldı. Haber portalı Spiegel Online'da yer alan haberde Bavyera eyaletinde örgütlü CSU partisinin de İçişleri Bakanlığını devralacağı ve bakanlık koltuğuna da parti lideri Horst Seehofer'in oturabileceği kaydedildi. CSU'nun ayrıca Ulaştırma ve Kalkınma Yardımları bakanlıklarını da üstleneceği ifade ediliyor.

Berlin'de Salı sabahı başlayan ve geç saatlere kadar süren son müzakere turunda uzlaşma sağlanamamış, görüşmelere bugün devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Müzakerelere katılan üç parti arasında birçok önemli konuda anlaşma sağlandığı ve 167 sayfalık koalisyon anlaşmasının taslağında ayrıntılara yer verildiği belirtiliyor. Ancak bakanlıkların dağılımı ve SPD'nin ısrarlı olduğu sağlık ve istihdam piyasasına ilişkin tartışmalar açıklığa kavuşturulamamıştı.

Ancak anlaşmaya varılmasıyla süreç tamamlanmış olmuyor. SPD, koalisyon anlaşmasını parti üyelerinin onayına sunma sözü vermişti. SPD, koalisyon anlaşmasına imzayı atmadan önce 463 binden fazla üyesinin anlaşma ile ilgili fikrini soracak.

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Anahtar Kelimeler:
Angela Merkel Almanya

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
farketmez alayı kahpe amaçları belli
@mehmetsenget evet hepsi seni kiskaniyor, hepsi ac, sen luks icinde, yuksek hayat standartlarinda yasiyorsun, sana bakip parmaklarini isiriyor, nasil bunu devre disi birakirda bu zenginliklerden biz yararlaniriz diye kafa yoruyorlar. hasta adam..
t.ç nin başındaki firavunuda alın.kan ve kaos bitsin t.ç de
Almanya da aylardır hükümet yok.. on yıllardır koalisyonlarla yönetiliyor.. Peki ülke mi yıkılıyor ! HAYIR..2017 verilerine göre, Almanya 300 milyar dolar cari fazlalık veriyor.. Peki anlatılan masal ne.. Almanya hızı kıskanıyor.. öyle mi ?
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