HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Almanya'da cami çıkışı terör paniği: 5 Türk ağır yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2018 13:23 | Son Güncelleme

Almanya'nın Altena kentinde yarı açık kamyonet kullanan bir sürücü, cami çıkışında vatandaşlara çarptı. Olayda 5 Türk ağır yaralandı. Yaralananların içerisinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı din görevlilerinin de bulunduğu belirtiliyor. Büyük panik yaşanırken olayın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.

Almanya'da cami çıkışı terör paniği: 5 Türk ağır yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde, bir sürücünün cami çıkışındaki vatandaşlara çarpması sonucu 5 Türk vatandaşı ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde cami çıkışında yarı açık bir kamyonet, kaldırımda yürüyen 5 Türk vatandaşının üzerine daldı. Kazada aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı din görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Helikopter ile hastaneye kaldırılan Türklerin tedavisi devam ediyor.

Polis, kazanın nasıl olduğu konusunda net bilgi vermezken, kazanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
Feminist kadınlar Flormar işçileriyle buluştuFeminist kadınlar Flormar işçileriyle buluştu
ABD G7 kapanış bildirgesini imzalamadıABD G7 kapanış bildirgesini imzalamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Türk terör cami

En Çok Okunan Haberler

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
almanya size cami acmaniza müsade etmisss cikipta orda burda yorum yapmayin sakince dini ibadetlerinizi yerine getirinnn
başlık terör paniği içerik terör olayı olup olmadığı bilinmiyor bunun adına habercilik değil provakasyon denir ama haklısınz Almanyada ki basit bi trafik kazası haberi kimsenin ilgisini çekmez başına bi terör ekleyince tamam olur
islam ve türk düşmanlarının işi... Allah bunların belasını versin
Diğer Haberler
Tarihi anlar! Kim Jong-un uçağı iniş yaptı

Tarihi anlar! Kim Jong-un uçağı iniş yaptı

Dünyaca ünlü şef Anthony Bourdain'in intiharıyla ilgili flaş gelişme!

Dünyaca ünlü şef Anthony Bourdain'in intiharıyla ilgili flaş gelişme!

CHP'li Erdal Aksünger'den şoke eden Rıza Sarraf iddiası: Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini vermedim henüz

CHP'li Erdal Aksünger'den şoke eden Rıza Sarraf iddiası: Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini vermedim henüz

ABD Başkanı Trump'tan Kanada Başbakanı Trudeau'ya tepki: Oldukça iki yüzlü ve zayıf

ABD Başkanı Trump'tan Kanada Başbakanı Trudeau'ya tepki: Oldukça iki yüzlü ve zayıf

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü

Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!

Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.