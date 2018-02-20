Almanya'da NSU araştırma komisyonu başkanına tehdit mektubu

Drexler, Stuttgart kentinde yaptığı açıklamada, kendisine ve araştırma komisyonuna tehdit mektubu geldiğini bildirdi. Ayrıca bir tanığa yönelik "güvenlik meselesi” yaşandığını kaydeden Drexler, bunun üzerine tanığın rapor aldığını ifade etti. Drexler, bu kişinin ifade vermesinin 5 Mart’a ertelendiğini söyledi.

POSTA KUTUSU ÜZERİNE MERMİ

Stuttgarter Zeitung gazetesinin haberinde, Baden-Württemberg Eyalet Meclisindeki NSU araştırma komisyonunda ifade verecek tanığın Neonazilerin eski liderinden Sven Rosemann olduğu belirtildi.

Haberde, Rosemann’ın evinin posta kutusunun üzerinde bir mermi bulunduğu ifade edildi. Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

5 KİŞİ YARGILANIYOR

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Mayıs 2013'ten bu yana yaklaşık 5 yıldır, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Beate Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu. Davada toplam 5 kişi yargılanıyor.

Almanya’da Federal Mecliste ve birçok eyalet meclisinde NSU araştırma komisyonları kurulmuştu.

(AA)