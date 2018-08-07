9 yaşındaki oğullarını sapıklara pazarladılar!

Adı mahkeme tarafından Berrin T. olarak açıklanan 48 yaşındaki anne 12 yıl 6 ay, Christian L. adlı 39 yaşındaki erkek arkadaşı ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Soruşturmayı yürüten yetkililer, bugüne kadar gördükleri en korkunç çocuk istismarı dosyasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Hüküm giyen çiftin, Almanya'nın güneybatısındaki Staufen kentinde ortaya çıkarılan pedofil çetesinin bir parçası oldukları belirtildi.
Hüküm giyen çift suçlarını kabul, 9 yaşındaki çocuğu kendilerinin de istismar ettiklerini itiraf etti.
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