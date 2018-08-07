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9 yaşındaki oğullarını sapıklara pazarladılar!

07.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

Almanya'da bir çift, 9 yaşındaki oğullarını "derin internet" (Deep Web) üzerinden pedofillere satmak suçundan hüküm giydi.

9 yaşındaki oğullarını sapıklara pazarladılar!

Adı mahkeme tarafından Berrin T. olarak açıklanan 48 yaşındaki anne 12 yıl 6 ay, Christian L. adlı 39 yaşındaki erkek arkadaşı ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, bugüne kadar gördükleri en korkunç çocuk istismarı dosyasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

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Hüküm giyen çiftin, Almanya'nın güneybatısındaki Staufen kentinde ortaya çıkarılan pedofil çetesinin bir parçası oldukları belirtildi.

Hüküm giyen çift suçlarını kabul, 9 yaşındaki çocuğu kendilerinin de istismar ettiklerini itiraf etti.

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