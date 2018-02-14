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Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 23:15 | Son Güncelleme

Almanya'da sık sık gösteri düzenleyen ve terör örgütü PKK'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olan Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne (NAV-DEM) bundan sonra gösteri izin verilmeyeceği açıklandı. Yarın Köln ve Leverkusen'de düzenlenmek istenen iki gösteri yasaklandı

Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı

Köln Emniyet Teşkilatı, NAV-DEM'in Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek yarın Köln ve Leverkusen kentlerinde yapmak istediği iki gösterinin de yasaklandığını duyurdu.

Gösterilerin yasaklamasına gerekçe olarak, Almanya'da terör örgütü kabul edilen PKK'nın yasaklı sembollerinin ve terör örgütü liderinin posterlerinin taşınması ve bundan sonraki gösterilerde de taşınarak suç işleme ihtimalinin yüksek oluşu gösterildi.

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NAV-DEM'in geçen cumartesi günü Köln'de yapmak istediği gösteriye de izin verilmemişti.

NAV-DEM'in 27 Ocak tarihinde Köln'de düzenlediği protesto gösterileri, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri ile yasaklı PKK paçavralarının açılması sonucu durdurulmuş, ardından gösteri yasa dışı ilan edilerek dağıtılmıştı.

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Yine NAV-DEM'in 4 Kasım 2017'de Düsseldorf'ta düzenlediği gösteri benzer gerekçeyle durdurulmuş, terör örgütü yandaşları taşkınlık çıkararak polisle çatışmıştı.

AA

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Almanya PKK

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
aferin yasakla bunlar yediği kaba ihanet ederler bir zor duruma düşsen almanya bunlar ilk seni sokacak dedi dersin bak yazdım mynet e
Almanya daha yeni tanımaya başladı bu teröristleri yakındır; molotoflarla içinde İnsanlar varken Otobüsleride yakmaya başladıkları zaman "la biz ne bk yemeye bunları desteklemişiz" de diyecekler Bizde o vakit ""insanlara baskı yapmayın.Demokratik protesto haklarına saygı gösterin" diyecez
almanya yine ne tilkilik düşünüyor düne kadar polis eskortkluk yapıyordu? şimdi her şey yasak oldu biran !
vardır bu kararın altında bi oyun!
keser döner sap döner gün geldi almanya şimdi hesap döndü....
çok geç verilmiş bir karar.ama yakın zamanda bu teröristler zorda kaldı mı sahibini nasıl sokar görecekler.
Almanya korkma sıra sana da gelecek
Bunlar Türk nüfus kağıdı ve pasaportuyla dışarıda Türkiye aleyhine her türlü eylemi yapıyor tamamının pasaportu ve Türk kimliği iptal edilmeli vatandaşlıktan çıkarılmalı. Nereye giderlerse gitsinler.
bunların çoğu yazın Türkiye’ye gelip bigüzel izin yapıyorlar . bu terör yanlılarının ve teröristlerin Türkiye’ye gelmesini engellenmesini İSTİYORUMMM
Hepiniz gelin munbice toplu yapalım::)))
helaller üzgün :)
hevaller üzgün :)
Ortaya bir füze tamam tadından yenmez.Hepsi terörist nasıl olsa.
Besle pkk yı oysun gözünü olacağı bu; bunlar daha iyi günleri
Bunların soluduğu hava israf
Almanlarda büyük bir gelişme var, geç'de olsa akılları başlarına gelmeye başladı.
geç gelen karar yılan bunlar skcn bunları
Nihayet, olması gereken yapılıyor.
???|'??
Teşekkürler almanya
NİHAYET AKKILLARI BASLARINA GELDI. NEDENİ DE UCU ONLARA DOKUNDU
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