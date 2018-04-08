Almanya'da PKK'lılara tek başına karşı çıkan Türk'e polisten işkence

Almaya'nın Stuttgart kentinde, Türkiye'nin Afrin operasyonunu protesto etmek bahanesiyle yürüyüş yapıp çadır kuran terör örgütü PKK yandaşlarını tek başına protesto eden bir Türk vatandaşı, 10'dan fazla Alman polisinin müdahalesine maruz kaldı.

Terör örgütü PKK yandaşlara sözlü olarak tepki gösteren vatandaş, örgüt üyelerine koruma sağlayan Alman polisinin saldırısına uğradı.

YERE YATIRIP ÜZERİNE ÇULLANDILAR

Bir anda üzerine çullanarak yere yatırdıkları Türk vatandaşını dakikalarca yerde tutan, Alman polisi, çevredeki Alman ve Türklerin tepkisine ise sadece "görevimizi yapıyoruz" diye cevap vermekle yetindi.

"TÜRKİYE'YE BİR MESAJIN VAR MI?"

Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, polislerin yere yatırdığı Türk "Türkiye'ye bir mesajın var mı?" sorusu üzerine "Reis'i seviyoruz, Erdoğan'ı seviyoruz" mesajı verdi.