HABER

Almanya'da PKK yandaşları SPD binasını bastı

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 23:35 | Son Güncelleme

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Hamburg eyalet teşkilatının, terör örgütü PYD/PKK yandaşları ve Alman sol gruplara mensup kişilerce basıldığı bildirildi.

Almanya'da PKK yandaşları SPD binasını bastı

Alman medyası, yerel saat ile 16.30'da SPD'nin Hamburg teşkilatı binası olan Kurt Schumacher Haus'a gelen terör örgütü PKK yandaşlarının, binaya girerek bir süre eylem yaptığını yazdı.

Eylemcilerin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sloganlar attıkları ve harekatta Alman silah ve teçhizatlarının kullanılmasını eleştirdikleri belirtildi.
Binanın balkonunda terör örgütü PYD/PKK paçavralarını açan eylemcilerin, havai fişek yaktıkları kaydedildi.

Alman çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle binayı boşaltan PYD/PKK yandaşlarından ikisinin gözaltına alındığı, diğer 4 eylemci hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

(AA)

Almanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyorAlmanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor
Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesiBerlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi
Almanya’da PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdıAlmanya’da PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya PKK yandaşları spd parti binası

En Çok Okunan Haberler

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Galatasaray 3 - 0 Antalyaspor (21. hafta puan durumu)

Galatasaray 3 - 0 Antalyaspor (21. hafta puan durumu)

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 2 yorum
spd zaten geçen günkü haberlerde turkiyeye silah yardımı yapmayalım demiş bir parti..PKK pyd neden orayı bassın ki..zaten ikisi de aynı şeyi istiyorlar bence pkk pyd basmadı orayı..
Danışıklı dövüş kesinlikle
Diğer Haberler
Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.