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Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.07.2018 03:04 | Son Güncelleme

Almanya'da aşırı sıcaklar insanları iyice şaşırtı. Ülkenin en kuzey ucunda bulunan Kiel kentinde, bisiklete çırıpçıplak binen bir Alman, 30 kilometre hız sınırı bulunan yolda 47 kilometre hızla geçti.

Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı

Sadece çorap ve ayakkabıları olan sürücü bu sırada hız radarına yakalandı. Radardaki ölçümde, çıplak bisikletlinin 47 kilometre hız yaptığı belirlendi. Bu fotoğraf da, Kiel’de polis tarafından yayınlandı. Alman basını da, başta DPA ve Bild gazetesi olmak üzere olay tüm dünyaya duyurdu.

25 EURO CEZA KESİLDİ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, bisiklet sürücüsüne aşırı hız nedeniyle 25 euro ceza kesileceği açıklandı. Ancak, bisikletlinin ismi ve adresi henüz tespit edilemediği için cezanın nereye gönderileceği bilinmiyor.

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