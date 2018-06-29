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Almanya’da seri katil dehşeti!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2018 07:12 | Son Güncelleme

Almanya'nın Bielefeld kenti yakınlarındaki Schloss Holte-Stukenbrock beldesinde aynı fabrikada çalışan işçi arkadaşını zehirlemek isterken yakalanan kişi hakkında seri katil olabileceği şüphesiyle soruşturma açıldı.

Almanya’da seri katil dehşeti!

Ülke basınında yer alan haberlere göre kentteki metal fabrikasında çalışan bir işçi, yemeğine kurşun tozu olduğunu fark ederek durumu yönetime bildirdi.

Fabrika yönetimi, ilgili yerlere gizli kamera yerleştirdi. Kameraya yansıyan görüntülere göre fabrikada 38 yıldır çalışan bir işçinin, yemeğe kurşun tozu karıştırdığı tespit edildi.

Polis şüpheli işçiyi, cinayete teşebbüsten gözaltına aldı. Polis 56 yaşındaki şüphelinin ifade vermekten kaçındığını açıkladı. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada cıva, kurşun ve kadmiyum maddesi bulunduğu belirtildi.

Son 3 yılda zehirlenen iki işçiden birinin komada olduğu diğerinini ise diyalize girdiği ifade edildi.

Bielefeld polisinin 15 kişilik bir cinayet komisyonu kurduğu ve şimdi aynı fabrikada 2000 yılından bu yana yaşamını yitiren 21 kişinin zehirlenerek ölüp ölmediklerini araştırdığı kaydedildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya cinayet Seri katil

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