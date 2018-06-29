Almanya’da seri katil dehşeti!

Ülke basınında yer alan haberlere göre kentteki metal fabrikasında çalışan bir işçi, yemeğine kurşun tozu olduğunu fark ederek durumu yönetime bildirdi.
Fabrika yönetimi, ilgili yerlere gizli kamera yerleştirdi. Kameraya yansıyan görüntülere göre fabrikada 38 yıldır çalışan bir işçinin, yemeğe kurşun tozu karıştırdığı tespit edildi.
Polis şüpheli işçiyi, cinayete teşebbüsten gözaltına aldı. Polis 56 yaşındaki şüphelinin ifade vermekten kaçındığını açıkladı. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada cıva, kurşun ve kadmiyum maddesi bulunduğu belirtildi.
Son 3 yılda zehirlenen iki işçiden birinin komada olduğu diğerinini ise diyalize girdiği ifade edildi.
Bielefeld polisinin 15 kişilik bir cinayet komisyonu kurduğu ve şimdi aynı fabrikada 2000 yılından bu yana yaşamını yitiren 21 kişinin zehirlenerek ölüp ölmediklerini araştırdığı kaydedildi.
AA
Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya istifa çağrısı
ABD'de gazete binasına silahlı saldırı
Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli
Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!
Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!
Kedilere özel havuz açıldı!
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum